$!El Gobierno de Mazatlán es quien determina protocolos sanitarios y aforos del Carnaval, dice ‘El Químico’

Hoy por la mañana el Presidente Municipal de Mazatlán reconoció que no ha entablado comunicación con la Secretaría de Salud, y que las propuestas en los aforos, son todas de ellos, incluido el meter 240 mil personas en el Combate Naval.

En su cuenta de Twitter, Héctor Melesio Cuén, titular de la Secretaría de Salud, detalló que él no autorizó el Carnaval de Mazatlán , y ayer entrevista con medios de comunicación, subrayó que tampoco tuvo que ver en la determinación del aforo que habría en los eventos de la fiesta magna.

-- ¿Cómo va a estar la coordinación con la Secretaría de Salud, porque tal parece que no hay buena comunicación?

“No, yo no sé si haya buena o mala comunicación, solo sé que conmigo nadie se ha dirigido y nosotros estamos coordinando todo, toda la coordinación que aparece ahí, todas las propuestas de aforo son nuestras, no son impuestas, son nuestras”.

Sobre la vigilancia en el Carnaval, el morenista explicó que tendrán todo controlado, y que son un ejemplo a nivel nacional en cómo tratar la pandemia de Covid-19, hablando en temas de protocolos sanitarios.

“Nosotros (estarán vigilando los aforos), bueno, no yo personalmente, acuérdense que tenemos un equipo de gente donde coadyuvan, colaboran en varias direcciones, o sea, no somos nuevos en esto, no entiendo por qué las dudas, el único lugar donde vamos a hacer cosas inéditas es en los desfiles, y del mal humor, pero lo otro lo hacemos muy bien, somos ejemplo nacional, lo otro sí es un reto”, mencionó.

“No es la primera vez que tenemos Carnaval ni Semana Santa, la única diferencia es que hoy hay pandemia ligera, pero hay”, añadió.