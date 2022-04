$!El Gobierno de Mazatlán pondrá en marcha operativo desde este jueves por Semana de la Moto

Por la realización de la Semana de la Moto, a partir de este jueves 21 de abril Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán implementará un operativo de vigilancia principalmente en lugares cerrados como antros, bares, restaurantes y en la Plaza de la Moto.

Ahí se vigilará que se apliquen las disposiciones sanitarias de la nueva normalidad por la pandemia del Covid-19 como el uso del tapete sanitizante, el uso del cubrebocas, que se respete el aforo permitido, dijo la titular de dicha dependencia, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“En espacios abiertos pedir otra vez a la ciudadanía, exhortarlos a usar el cubrebocas y es caso de que no lo traigan se les hace la invitación a usarlo, no va haber alguna multa, no va haber alguna sanción para las personas que no usen el cubrebocas, pues estamos en semáforo verde y la pandemia nos ha demostrado que nos ha estado tratando bien aquí a Sinaloa, a Mazatlán y a todo México”, continuó Velarde Narváez.

“Entonces solo invitamos a la población a que seamos conscientes y que es responsabilidad de cada uno de su salud y nosotros cuidaremos los espacios cerrados y los espacios de entradas y salidad”.