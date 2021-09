$!‘El gobierno nos debe echar la mano para salir adelante’, reclaman pescadores a semanas de iniciar capturas

“Es una ayuda, pero es una ayuda de 7 mil 200 pesos que no te va a servir para seis meses que estás en veda, se necesita, yo creo que los pescadores como los armadores, apoyo, necesitamos apoyo de perdida cada mes, apoyo a los pescadores y a los dueños que les den el subsidio del diésel para que nos den empleo también, se animen a sacar las embarcaciones porque si no pues cómo”, dijo Eleazar Noriega, maquinista del barco camaronero “Capitán Peludo”.

E l apoyo de 7 mil 200 pesos que dio el Gobierno federal la temporada pasada a través de Bienpesca, no alcanza para los seis meses que los pescadores de altamar están sin trabajo por la veda.

“Si nos dieran 4 mil, 5 mil pesos cada mensualidad qué ‘chulada’, pero que fuera, porque con 7 mil pesos para seis meses pues no, dónde te van a alcanzar, no te alcanzan, o que generen empleo, que no lo den de ‘oquis’ (regalado), que generen empleo para ir a trabajar y que nos paguen, esa es la idea”.

La temporada pasada el Gobierno federal no otorgó subsidio para el diésel marino, por ello nada más salió vía la pesca cerca del 49,7 por ciento del total de las aproximadamente 488 embarcaciones de la flota mazatleca.

Noriega Magaña expresó que con la pandemia del Covid-19 también se complicó el encontrar empleo en tierra en esta época de veda y ahora que inicie la temporada de capturas, si algún integrante de la tripulación va infectado, la embarcación se tiene que regresar y pudiera haber problemas con la comercialización del producto creyendo que contiene coronavirus, ojalá que no pase.