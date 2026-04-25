$!El Gran Acuario Mazatlán invita a visitarlo este último fin de semana de promoción a un precio especial

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés invita a la comunidad a aprovechar este último fin de semana de promoción exclusiva para locales, brindando una oportunidad única para disfrutar de una de las atracciones más importantes del destino a un precio preferencial.

Durante estos días, los mazatlecos podrán ingresar por tan solo 250 pesos, mientras que los sinaloenses tendrán acceso por 300 pesos, presentando identificación oficial que acredite su lugar de residencia.