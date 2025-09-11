Mazatlán
El Gran Acuario Mazatlán promueve para este mes Patria y Tradiciones

Banderas, catrinas, calaveras y la flor de cempasúchil colorean la nueva atracción que fue inaugurada para quienes visiten el lugar
Leticia López |
11/09/2025 11:42
Las instalaciones del Gran Acuario Mazatlán estrenan colorida atracción de símbolos y tradiciones muy mexicanas con motivo de las fiestas patrias.

Banderas, catrinas, calaveras y flores de cempasúchil colorean la nueva atracción que fue inaugurada para quienes tengan planes de visitar el lugar, a partir de este jueves.

El área podrá recorrerse a partir de este 11 de septiembre y hasta finales de noviembre en los horarios normales de 9:00 am a 18:00 horas con el acceso de 70 pesos.

En esta nueva propuesta creativa de Luis Antonio “El Momo” habló que se inspiró en el mosaico de colores de México como los festejos patrios de septiembre y la celebración del Día de Muertos en noviembre.

El director general Simón Norris y Rafael Lizárraga invitaron a la población local, regional y extranjeros a disfrutar de una probadita de México.

