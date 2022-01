El Hospital General de Mazatlán recibió hasta 92 pacientes en la tercera ola; se espera incremento a mediados de enero

Señaló que aún no reciben muchas consultas de personas con sintomatología grave, sin embargo el hospital ya tiene su estrategia para recibir hasta casi 100 pacientes a internar como en la tercera ola.

“Atenciones ambulatorias han sido pocas, pero ya tenemos tres pacientes internados, aunque no hemos identificado la cepa Ómicron (...), pero infecciones respiratorias esperamos que después de los primeros 15 días repunten, ahorita están a la baja porque tienen un periodo de incubación”.

-¿Están preparados en caso de que llegue una cuarta ola?

“Preparados, usted sabe que siempre vamos a ser vulnerables en todos los servicios de salud, incluso a nivel mundial que han colapsado; en nuestro caso ya tenemos una estrategia al igual que lo hicimos en la tercera ola”.

Comentó que en la pasada ola llegaron a recibir un máximo de 92 pacientes internados, quienes ocupaban el segundo piso, la Unidad de Cuidados Intensivos y el área de Urgencias.

Reiteró que el cumplir con los protocolos de sanidad siempre va a ayudar a evitar contagios, sobre todo el uso de cubrebocas que ejemplificó hay quienes se lo quitan en reuniones o en espacios al aire libre, cuando no debe de ser así.

“Como dicen por ahí, si tiene síntomas no salga a desparramarlos y si no tiene no salga a buscarlos... hay que cuidar los extremos de la vida (adultos mayores y niños), pero estamos viendo que en la última ola fueron muchos jóvenes los que desgraciadamente se infectaron, muchos perdieron la vida”.

Informó que de los tres pacientes internados por Covid-19 en el hospital, por fortuna ninguno presenta un cuadro grave.