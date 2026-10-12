El impacto de ‘Simon’ será entre Elota, San Ignacio y Mazatlán: coordinadora Nacional de Protección Civil

El impacto del huracán Simon será entre el miércoles y el jueves entre Elota, San Ignacio y Mazatlán, manifestó la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa al llegar a la Cuarta Región Naval para la primera sesión del Comando que se instala en Sinaloa para dar seguimiento a este fenómeno meteorológico.

“Estamos evaluando, todavía es muy pronto, pero es muy probable que sea entre Elota, San Ignacio y Mazatlán (el impacto en tierra)”, añadió Velázquez Alzúa la tarde de este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Todavía es una franja muy amplia, no podemos todavía definirlo porque nos mencionan que podría ser el miércoles en la noche o el jueves por la tarde, viene muy lento , su desplazamiento es muy lento, entonces no podemos determinar día de impacto, mucho menos la hora y la zona sería yo creo entre estos tres municipios”.

Precisó que la reunión de este lunes será para evaluar el sistema, verá cual es el estado de fuerza de cada una de las instituciones de los tres niveles de gobierno, saber cuáles son las zonas susceptibles de inundaciones y de deslizamiento en estos tres municipios.

“El día de hoy (lunes) no tomaré una determinación para suspender actividades no esenciales, todavía no, es muy pronto, sería hasta el día de mañana que tengamos más información porque quisiéramos tener un poco más de precisión”, reiteró.

Dijo que la tarde de este lunes Simon, huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson se encuentra a 335 kilómetros de Mazatlán.

Entre otros puntos, manifestó que se pidió el resguardo de las embarcaciones camaroneras para prevenir incidentes.

A la reunión privada de esta tarde se contempla la participación vía remota de la Gobernadora del estado, Graciela Domínguez Nava.