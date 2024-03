Aunque reconoció que existe el riesgo de la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos en México como lo propone el Presidente de la República, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Adrián Alcalá Méndez, aseguró que este organismo se encuentra de pie y trabajando.

”El INAI se encuentra de pie, se encuentra trabajando, los cuatro comisionados que actualmente integramos el pleno del Instituto estamos convencidos de lo que tenemos que hacer y seguir haciendo: es defender los derechos de miles de personas que acuden a pedirnos que nosotros tengamos que intervenir, pero en resumen el INAI sigue de pie, estamos firmes, estamos convencidos de lo que tenemos que hacer”, añadió.

En entrevista momentos antes de la capacitación sobre Violencia Digital a funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán en la Sala de Cabildo, que impartió el presidente del organismo de transparencia del Estado de México, Luis Gustavo Parra Noroera y en colaboración con la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, agregó que los cuatro comisionados que integran el pleno del INAI protestaron guardar y hacer guardar la Constitución del País y en ese sentido están defendiendo con total imparcialidad, prontitud y oportunidad, con la debida diligencia esta situación, los derechos que tutelan semanalmente.

Añadió que están resolviendo 450 recursos semanales y recordó que desde abril del 2022 ha estado incompleto el número de consejeros del INAI porque el último día de marzo de ese año dos comisionados cumplieron su encargo y desde entonces han estado vacantes esos lugares que tuvieron que ocupar dos personas comisionadas, se inició un procedimiento, pero no ha habido designaciones.

”Finalmente a partir del 1 de abril del año 2023 nos pretendieron meter en una crisis porque dejó la vacante un comisionado, lo que nos impidió continuar o sesionar con el quórum mínimo que establece la ley, fue por ese motivo que tuvimos que ir, y que lo hicimos de una manera institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a promover una controversia constitucional, en julio del mismo año 2023 nos conceden esta y nos habilitan para poder sesionar como lo hemos hecho actualmente”, continuó.

”Entonces decir también que la Corte, nuestros respetos totales a la Corte porque determinaron que se trata de derechos fundamentales y que al hablar de derechos fundamentales ningún interés político o de partido puede estar por encima de estas situación, entonces nosotros a pesar de esta situación que comentaba hace un momento, nos pretendieron poner en una situación de crisis, no lo hicimos, de hecho nosotros seguimos trabajando y en esa primera sesión pudimos resolver o darle luz a poco más de 6 mil derechos que estaban pendientes de encontrar una solución (a) una negativa de información, a una existencia de información, entonces seguimos trabajando a pesar de esta situación”, reiteró.

”Por supuesto que no compartimos la postura del Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) porque en poco más de 500 renglones pretende desaparecer a órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI; el INAI le sirve a la sociedad, el INAI tiene una utilidad social, tiene una vertiente también de rendición de cuentas, obviamente combatir la corrupción es una tarea pendiente por parte de las autoridades del Estado Mexicano, día con día lamentablemente seguimos viendo desviaciones de recursos públicos, ejercicios indebidos de funciones y para eso sirve la transparencia, para develarla, pero también hay que cerrar el círculo en el sentido de que las instancias deben hacer su trabajo”.

Precisó que las instancias fiscalizadoras, las autoridades investigadoras deben hacer su trabajo y en la vertiente de utilidad social es precisamente lo que se viene a Mazatlán a capacitar, a difundir la importancia que tiene la privacidad especialmente en mujeres en un mundo digital como el que se está viviendo actualmente y a partir de la sensibilidad, de la visibilización de estos lamentables casos que suceden como la violencia en contra de las mujeres se tiene que atender, por lo que el INAI sirve a la sociedad, contrario a lo que ha dicho el Presidente de la República.

Alcalá Méndez dijo que ve difícil que desaparezca el INAI y los organismos autónomos que propone el Presidente de la República, actualmente hay foros a nivel nacional, el 9 de abril participará en un foro en la Cámara de Diputados y con datos duros se estaría evidenciando ante las y los diputados y a los senadores o senadoras que asistan a esas mesas de debate.

”Nosotros confiamos en que vaya haber prudencia, en que vaya haber responsabilidad por parte de las y los legisladores porque no solamente son compromisos nacionales o cumplimientos a normas nacionales, sino también tienen impacto a nivel internacional, tan sólo en materia de acceso a la información ustedes saben que el derecho es un derecho que está reconocido en el Pacto INternacional, en las convenciones sobre Derechos Humanos en el sentido de tener un órgano que garantice el derecho a saber y también las personas tienen derecho a conocer la cosa pública”, subrayó.

Ejemplificó que en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá hay un capítulo que habla de la necesidad de contar con autoridades autónomas e independientes.

”De progresar esta iniciativa del Presidente de la República sería una regresión de más de 20 años, entonces en México no podemos ir en regresión a los derechos que tutelamos, a los derechos humanos que se establecen sino que debemos de ir en forma progresiva obviamente a expedir los derechos”, recalcó.

”Hay un riesgo (de desaparecer) porque finalmente es una iniciativa que que hay que atenderse, no es un hecho oculto, el Presidente de la República mandó este paquete de reformas el día 5 de febrero, vimos todos que la Secretaria de Gobernación hizo esta presentación ante la Cámara de Diputados y obviamente es una situación que está en análisis actualmente, no me toca a mí resolver, le toca precisamente a las diputadas y diputados,senadoras y senadores, ellos habrá de tomar la decisión, en lo particular yo confío en que no vaya a prosperar esta iniciativa en la forma en que está redactada totalmente de eliminar a los órganos constitucionalmente autónomos, y no todos, solamente a los reguladores del Estado”.