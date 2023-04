MAZATLÁN._ El Instituto Nacional de Pesca no se debe fusionar con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y se le deben destinar más recursos para su operación, manifestó el presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado de Sinaloa, Diputado local Juan Carlos Patrón Rosales.

“A mí me preocupa que el Inapesca se fusione y hay una serie de organismos gubernamentales que están en la misma disposición, amén de los otros organismos, pero lo que me corresponde a mí yo digo que Inapesca debe de permanecer en el lugar donde está e incrementarle recursos”, añadió Patrón Rosales.

“Hay que decir que en este presupuesto, porque son presupuestos federales, le etiquetaron, si ellos tenían 4 millones hoy se quedaron con un presupuesto de 600 mil pesos anuales, ese tema es muy poco para el asunto de investigación, entonces más bien hacer un llamado para que ese tipo de investigaciones como el Instituto Nacional de la Pesca y todos los sistemas de investigación que tienen sean respaldados por nuestros legisladores federales”.

Añadió que en lo local el Instituto Sinaloense de la Pesca también se le deben incrementar recursos porque en el presupuesto del 2023 se quedaron cortos.

“Ellos están haciendo una interesante investigación en torno a los esteros y bahías y a los diques y las presas de Sinaloa, entonces yo no comparto esa parte de la fusión, me gustaría conocer más los lineamientos, pero pudiera ser que en la fusión Inapesca se perdiera dentro de Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) y eso sería lamentable porque ellos llevan el tema de la revisión, la consulta, las mediciones de los productos del mar para ir haciendo el esquema de los levantamientos o no de las vedas”, reiteró.

“Yo sí comparto la preocupación de los compañeros de Inapesca, pero hay que verlo”.