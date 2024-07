“Mi hijo nos aventaba con vasos y con piedras por las puertas y ni así, y cuando voy viendo lo caliente por debajo de las puertas, le dije a mi hija ‘hasta aquí llegamos hija, nos quemamos, si no nos dan auxilio nos vamos a quemar’. Ella me ponía trapos mojados en la boca para que no absorbiera tanto humo, si no nos hubiéramos asfixiado”, contó.

Belén anestesiada

Cuando los hechos ocurrieron, Belén estaba anestesiada, le habían sacado tres muelas y doña Chuy estaba cansada, lo que hizo que el sueño las venciera, para despertar al calor de las llamas que se sentían por debajo de las puertas y los gritos de Jorge, que tuvo que salir por el patio pues el fuego no le dejó opción.

Luego de 10 minutos en donde los vecinos intentaron mitigar el fuego, pasaron unos señores, al parecer albañiles, que con su herramienta iniciaron la labor para arrancar la protección de la recamara que daba hacía la calle donde después de más de 20 minutos lograron sacar primero a doña Chuy y después a Belén, quienes ya tenían dificultad para respirar. Mientras que los bomberos llegaron después de media hora.

“Nosotros no nos dimos cuenta si ahí afuera las vecinas los llamaron (a los bomberos), porque llegaron como a los 15 minutos. Ya estaban las vecinas y todos estaban apagando el fuego, ya cuando llegaron los bomberos como quien dice ya estaba apagado todo. Ellos nomás entraron y sacaron todo lo que se estaba quemando, lo echaron para afuera”, señaló.

“Ya después llegó la Cruz Roja nos dio auxilio, me pusieron oxígeno a mí, ya después que me tuvieron un rato con el oxígeno me llevaron al seguro pero no me atendieron, nos devolvimos a la Cruz Roja y ahí nos atendieron bien, pero el seguro no me quiso atender porque había mucha gente”.