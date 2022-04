El jueves se sacará la licitación para el Puente de El Quelite: Rocha Moya

El jueves saldrán las bases para licitar la obra del Puente de El Quelite, compartió Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado.

El morenista explicó que el proceso de licitación se hará conforme a la normativa de la Federación, pero que el puente se hará de una manera para que nunca vuelva a caerse.

“El puente El Quelite ya lo tenemos autorizado, tenemos el recurso, ya lo vamos a licitar por cierto ‘Químico’, es muy probable que el jueves ya saquemos la licitación. Es muy probable que saquemos ya la licitación, ya tenemos, hoy este día nos están entregando todos los expedientes del proyecto”, mencionó.

“¿Por qué no podemos licitar nosotros? Porque corresponde al gobierno federal, pero el gobierno federal le ha encargado al Gobierno del Estado que nosotros licitemos, pero tenemos que licitar conforme a las bases de licitación de la Federación. Entonces, todo eso ya lo tenemos ahora ya lo vamos a licitar, no es cualquier puente no vamos a poner un puente igual, es un puente alzado que tiene muchas más especificaciones para evitar que se caiga en cualquier nueva venida”, añadió.

El Gobernador descartó utilizar recursos del Programa del Mejoramiento Urbano para la construcción del Puente de El Quelite, dado que este recurso se utilizará para gastarlos en las colonias populares.

“PMU todavía no lo estamos aplicando. Ya tenemos los polígonos, estamos en los proyectos ejecutivos en coordinación con el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal a través de la Sedatu. Entonces, estamos en eso. Acuérdense que el PMU se aplica en todo lo que son colonias populares”, indicó.