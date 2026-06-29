El mar marcó puntos de erosión en el malecón de Mazatlán: Colegio de Ingenieros

El mar ya marcó varios puntos donde hay golpeteo de oleaje y erosión en el malecón, alertó el Colegio de Ingenieros Civiles.

En reunión nacional del Congreso de Ingeniería Civil desarrollada en Mazatlán, los profesionales que se encargan de modelar las estructuras ante la resistencia de vientos huracanados y calculan la elevación contra inundaciones y marejadas, analizaron la problemática y los retos de adecuar la construcción con el medio ambiente porque la erosión de la zona costera ya está aquí, resumió el dirigente del Colegio de ingenieros Civiles de Mazatlán, Jesús Antonio Espinosa Sanabria.

“Hay riesgos en todo el malecón. La erosión existe”, advirtió.

El dirigente de los Ingenieros Civiles habló que, el municipio y demás autoridades responsables de la zona costera, deberían hacer una revisión de todo.

“Ya marcó el mar, digamos, los puntos en donde es más incisivo en el golpeteo del oleaje. Cuando hay golpeteo de oleaje, la estructura, es que hay erosión. O sea, va a haber erosión. Esos puntos se les tiene que poner atención para ver en qué estado se encuentran las estructuras para ver si necesitan una atención antes de que se extienda el socavón”, abundó.

Sobre este tema del problema que ya tiene Mazatlán como la erosión de playas, mencionó es importante construir de manera muy conciliatoria con el medio ambiente, y descartó que les hayan pedido su opinión para revisar, analizar o diseñar a él o a alguno de los integrantes colegiados, y menos conocen del proyecto que el municipio realiza para reforzar la zona dañada por el fuerte oleaje.

“No sabemos en realidad cómo está construido todo el malecón, todo el muro de protección. Esos muros se deben de construir, repito, bajo estudios. Hay que hay que analizar suelo, hay que analizar movimiento de arenas. No sabemos, ahorita fue ese punto, mañana puede ser otro. La erosión ya vimos que se va a dar, se está dando y pues tenemos que actuar”, opinó.

Para los Ingenieros Civiles los taludes o muros de protección, como estaban antes de la última remodelación del malecón se tenían como rompeolas, con inclinación para que aguantara el oleaje fuerte, según marcan los estudios de este tipo de infraestructura.

“Los taludes o los muros de contención, así le llaman, obras de protección, son obras de protección, pueden ser un verticales o pueden ser inclinados. Lo mejor es con inclinación. Sí. Es como estaban antes, así es. Si los hacen de manera vertical se tienen que hacer con una profundidad suficiente para evitar la erosión”.

Dijo que en el tema de la industria de la construcción, la reglamentación es muy clara para los proyectos que deben tener el análisis de estudios de sismos, vientos y oleaje, de los estructuristas, las personas que están capacitadas para hacer diseños y que toman la experiencia del huracán Otis en Acapulco.

“A partir de Acapulco le vino a dar una vuelta al reglamento y al pensamiento de los desarrolladores en la responsabilidad de garantizar el tema del sismo y el tema del viento. Eso es muy importante y añadiendo el tema de la erosión en las en obras que se den en zona costera”.

Para el caso de la carpa Olivera, tampoco les han pedido su punto de vista, porque el colegio cuenta con expertos en la aplicación de materiales especiales para este tipo de impactos.

“Yo les comenté que podía hacerse la reparación con materiales, ya ahorita hay mucho material, mucha de las novedades en materiales con resistencia a los impactos. Es lo que tenemos ahí. Es el tema del intemperismo que tiene esa estructura. Se pueden hacer recubrimientos con aditivos que ya traen este tratamiento para las sales y la corrosión. Pero no nos no nos tampoco nos tomaron en cuenta como colegio”, lamentó.

Además, asegura que siempre han mostrado disposición de coadyuvar con el municipio para que den su punto de vista.

Finalmente, recomendó conveniente se hagan planes de mantenimiento periódico, correctivo y preventivo para que esto no se extienda a más puntos del malecón.