MAZATLÁN._ Fue el 12 de julio de 2020, la fecha que marcó la vida de Maricela Carrizales, ya que cuenta que ese día privaron de la libertad a su hijo Ismael Alejandro, y con eso le arrebataron un pedacito de su corazón, pues desde entonces él no aparece y ésto la hace sentir que no tiene motivos, ni ánimos para celebrar ninguna festividad, como hoy Día de las Madres.

Esta madre lleva la cuenta, son ya dos años ocho meses en que no he dejado de buscar a su hijo. Cuenta que era el consentido de la familia, a pesar de no ser el menor de sus hijos, sí era el más querido de todos, por eso se han dedicado a los exhaustivos rastreos, en donde hasta el día de hoy 10 de mayo, no lo ha encontrado, aún cuando ha ofrecido recompensa por datos qué les ayuden a ubicarlo.

“El mejor regalo que me pudieran dar este Día de las Madres es encontrar a mi hijo vivo, jamás me imagino que lo vaya a encontrar en restos, yo salgo con la idea de que voy buscando, pero nunca me imagino encontrar a mi hijo ahí, yo lo quisiera ver vivo de regreso”, dijo Maricela, en entrevista con Noroeste.

A raíz de la desaparición de Ismael Alejandro, la dinámica de la familia se transformó, ya nunca volvió a ser igual, pues aunque los hijos de Marisela desearían hacer un festejo como lo hacen todas las familias y celebrarla a lo grande, han decidido ofrecer como obsequio el apoyo incondicional para salir a las búsquedas de su hermano.

Este hecho que marcó a la familia, provocó que Alejandra, una de sus hijas, creará el Colectivo de Rastreadoras del Sur de Sinaloa, Perlas Voces Sin Justicia, por lo que ella no espera los días de búsqueda, invita a sus hijos y toma su herramienta y emprenden la búsqueda, siguiendo rastros de pistas que les dan o que escuchan en pláticas. Menciona que si no encuentran nada, mínimo les sirve para descartar.

La mujer asegura que no cree en la justicia por parte del Gobierno, por lo que ya no quiere culpables, solo pide que se apiaden del dolor de una madre y le digan dónde está su hijo, para descansar un poquito, aunque está segura que aún si lo encuentra su vida ya no volverá a ser igual después de este hecho. Sus hijos son cinco, Ismael Alejandro era el tercero de ellos, y sus cuatro hermanos, son quienes se han encargado de apoyar en las búsquedas, así como el esposo de esta admirable mujer, quien se volvió el sostén del hogar cuando ella decidió dedicarse por completo a encontrar a su hijo.

“Mi hija la que es ahorita médico, ella no duerme, ella va al hospital porque quiere terminar su carrera, pero ella quiere seguir buscando, buscarse un trabajo y que le dé tiempo de seguir buscando a su hermano hasta encontrarlo y aún así después de encontrarlo, primeramente Dios, seguir buscando a los hijos de mis compañeras, no dejarlas, porque ellas nos están apoyando a nosotros”, comentó. La madre de Ismael Alejandro hizo un llamado a todas las madres que están en la misma situación que ella, a las que han perdido un hijo o hija en estas condiciones y que ya sea por motivos de seguridad, falta de valor o conocimiento se han resignado a no tener una tumba donde llorarlos o incluso ni siquiera tener la certeza de si aún siguen vivos. “No se queden en casa porque su hijo no va a regresar solo, tenemos que salir a buscarlo nosotros, no tengan miedo, yo desde el primer momento no he tenido miedo, el miedo se me quitó cuando me quitaron a mi hijo, yo salgo, yo les digo a todas las mamás que se unan, que salgan a buscarlos, nosotras salimos con seguridad, no ocupan nada, no ocupan dinero, más que unirnos todas y salir a buscarlos”, expresó. También exhortó a las personas que tuvieron que ver con la desaparición de Ismael Alejandro a decirle dónde está su hijo. Asegura que quienes se lo llevaron, saben que ella los reconoce como responsables, así como también las mamás de estos jóvenes, por lo que de madre a madre les envió un mensaje.