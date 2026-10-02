El mensaje más importante es la unión entre el Gobierno y la iniciativa privada: Sectur

El mensaje más importante del Foro de Turismo realizado este viernes en Mazatlán es la unión entre el Gobierno y la iniciativa privada, dijo la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

“Efectivamente nos llevamos tarea, pero creo que el mensaje más importante ustedes lo han escuchado: es la unión entre Gobierno e iniciativa privada, mensajes unificados, realmente enfocarnos en el tema de promoción turística, diversificación de mercado”, añadió tras el evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán.

“Obviamente en el tema también de incremento en conectividad aérea y todas estas aristas las hemos estado trabajando desde la Secretaría de Turismo en coordinación con el sector turístico, con las dos asociaciones de hoteles que forman parte del Consejo Consultivo de Promoción Turística del Estado”.

Tras el evento en el que participaron cuatro expertos internacionales en turismo, agregó que Los Cabos tiene ahora conectividad a Panamá y a Europa porque a final de cuentas todo recae en presupuesto, la recaudación de Sinaloa y Mazatlán es muy diferente a la de Los Cabos.

“Entonces tenemos tarea que hacer, una visión a largo plazo que definitivamente es importantísima atraer cadenas como mencionan Contach y esos hoteles internacionales porque la tarifa es mucho más alta y porque eso caer directamente en la recaudación, tiene un impacto directo y de ahí las acciones que se pueden hacer”, señaló.

“Entonces estoy muy contenta, me encantaron todos los temas, estamos trabajando y aparte de que me encantaron los temas nos dimos cuenta, siempre es como un trabajo en retrospección, yo como lo dije trabajamos de la mano con el sector turístico todo el tiempo, 24/7, es una realidad, y es lo que yo les decía a ellos justamente y en lo personal me di cuenta que vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas que debemos estar haciendo con el presupuesto que tenemos”.

Añadió que se tiene que seguir fortaleciendo las áreas de oportunidad, también son importantes los sectores de turismo médico y de romance, la diversificación de mercados y se tomará en cuenta desde la Sectur, por lo que por instrucciones de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava es muy importante escuchar al sector, trabajar de la mano y se seguirá haciendo en unión, con un mensaje unificado para seguir promoviendo a Mazatlán y seguir con la visión a largo plazo.

También dio a conocer que actualmente se tienen 17 hoteles en construcción y se está trabajando con varias cadenas hoteleras para atracción de nuevos hoteles y nuevas cadenas internacionales a Mazatlán.

“Ya tienen considerado a Mazatlán dentro de sus planes, algunas de las cadenas tienen pensado un crecimiento en el Pacífico mexicano, por supuesto que Mazatlán es un destino que les interesa muchísimo, ya lo he comentado anteriormente, el Riu, por ejemplo. en la pasada pandemia el Riu de Mazatlán pagó todas las nóminas de todos los Rius de todo el mundo”, continuó.

“Todas las cadenas españolas saben esta información y por supuesto les interesa muchísimo venir a Mazatlán”.