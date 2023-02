El México de hoy funciona mejor en una división de poderes que en los años 70, 80, 90 porque los hombres son pasajeros, pero las instituciones son permanentes y lo que se tiene que sembrar son instituciones no hombres que vayan a hacer un trabajo porque nos guste esa persona, dijo el tres veces candidato a Gobernador de Sinaloa, Emilio Goicoechea Luna.

“Cuando salgo de la escuela en 1969 y llego a Mazatlán ese México de los 70, 80, 90, 2000 era un México completamente distinto al México de hoy y si alguien me preguntara cuál era peor, la del pasado por mucho y voy a tratar de explicarlo, sí tenemos hoy problemas, pero no se pueden comparar con lo que teníamos en los 60, 70, 80 y 90”, añadió al disertar la conferencia “El rol de los empresarios en la consolidación de la democracia” la mañana de este lunes invitado por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán.

Al llegar a Mazatlán lo primero que le encargó su papá era pagar “los moches” a las diferentes instancias de Gobierno y al no estar de acuerdo fue cuando empezó su actividad para defender a su empresa primero y luego esa lucha se extendió a nivel estatal y nacional.

El también ex Embajador de México en Canadá expresó que está retirado ya prácticamente de cualquier actividad política o de organismos empresariales, pero apoya a todo aquel que le solicita ayuda y en este momento es miembro del Consejo de la Coparmex en Mazatlán y el tiempo que le queda libre lo va a dedicar a este municipio, a Sinaloa y a México.

Precisó que en la empresa global en la que es socio y tiene su oficina en Madrid, España, hoy tiene 52 amparos, 51 ganados en temas de energía solar.

“Eso en la época de atrás jamás hubiera pasado, yo entendí, yo siempre dije yo no soy político porque yo no me sentía político, yo soy empresario y salí a luchar y salí a defender porque los valores que yo quería que todos los disfrutaran también y también creía en mí mismo de decir yo soy capaz de mover montañas si me lo propongo y aquí hicimos entre muchísimos”, añadió Goicoechea Luna, quien fue secretario particular del Presidente de la República Vicente Fox Quesada.

“Fui parte de eso, fui uno más que pudimos dar pasos hacia adelante y poderle entregar a México un esquema perfectible por supuesto, pero es fundamental en una democracia la división de poderes, el México de hoy funciona mejor en una división de poderes porque los hombres son pasajeros, las instituciones son permanentes y lo que tenemos que sembrar son instituciones, no hombres que vayan a hacer un trabajo porque nos guste esa persona, mañana se va y quién viene después, quién nos garantiza que un buen Presidente vuelva a repetir otro”.

Añadió que la única garantía que tiene no solamente el empresario sino la sociedad en general es luchar por las instituciones independientes y por éstas sembrar esquemas que permitan vivir los equilibrios y en la paz y la tranquilidad a todos.

También recordó que en un análisis de la figura del Presidente de la República que era muy poderosa se entró en un proceso de regulación, se hicieron las primeras reformas a la Ley del Banco de México.

“Le quitamos a la Secretaría de Hacienda el control de cambios, se lo pasamos al Banco de México y muchas de las decisiones en materia de circulante monetario, por eso lo hemos dicho: al Banco de México hay que defenderlo al igual que el INE porque es igual o más importante que el INE (Instituto Nacional Electoral)”, continuó el empresario y ex dirigente nacional de la Coparmex.

“Ahí se genera la inflación, ahí se imprimen los billetes, ahí es donde el político quisiera tener la máquina trabajando todo el día para poder tirar el dinero y darles todo en teoría a los que más lo necesitan, pero sí lo reciben una sola vez sí quieren es el voto y seguir mandando en estos términos”.

También dijo, entre otros puntos, que en su momento se hizo la Ley de Transparencia para el Instituto de la Transparencia y Rendición de Cuentas, imperfecta por supuesto, pues un 90 por ciento del uso del Instituto de Transparencia son los reporteros, a quienes se les aplaude porque a través de este proceso hoy se conocen muchísimas cosas que de otra forma nunca se hubieran conocido.

“Una democracia para que funcione es aquella donde todos los ingredientes tiene que alinearse en forma correcta y luchar porque esos ingredientes existan y sean de la mejor calidad y ese es el trabajo y la chamba y la obligación y la responsabilidad de un empresario o de un ciudadano porque no puede ser que un ciudadano tiene menos responsabilidad que la de un empresario”, recalcó.

“Es cierto, van a decir nosotros los empresarios generamos empleos, pagamos los impuestos , somos buenos empresarios, la gente está contenta con nosotros, (eso) es insuficiente porque si descuidan el medio ambiente donde está la empresa el resultado es negativo y el día de mañana cualquier merolico de cuarta que llegue va hablar mal de la empresa y de la función del empresario y se lo va a creer, por eso no podemos descuidar nuestra comunidad”.

Por ello les dijo a los presentes que en cada uno de ellos hay un líder potencial y tienen que salir a convencer de que el bache de la esquina o el tráfico de las calles o el ruido que hay en las calles es parte de la democracia y parte de la tarea de todos.

“Mazatlán llegó a ser una de las ciudades con más pavimento de México, ya no lo es, a mí me duele el corazón cómo se abren nuevas colonias y dejamos de pavimentar, cuando hay pavimento se acaba el graffiti, la gente comienza a mejorar sus viviendas, el que nunca tenía una motor para moverse comienza con una motocicleta y luego pasa a un carro usado, hay una superación de la sociedad”, continuó.

“Yo nunca pensé haber sido líder nacional, ni por aquí, menos en la escuela, yo nunca había agarrado un micrófono, yo a los 22 años ya era presidente de la Cámara de Comercio por razones del destino, por defender a mi empresa y a los 32 ante Concanaco, el más joven de la historia también, no porque yo lo quise, pero una cosa me llevó a la otra y a la otra”.

Entre otros puntos manifestó que vive bien, sigue trabajando y sigue dándole la mano a todo el que lo necesita.

“No vengo a decirles que sean como yo, lo que quiero decirles es que un chavalo, un plebe de Mazatlán sin cultura política, sin ninguna experiencia de nada pude contribuir a lo bueno que tiene México hoy y esta es la razón mis amigos que me da coraje y tristeza que mucho de los bueno que construimos y negociamos entre los partidos políticos, con todos, incluyendo Morena, porque cuando era oposición era otra cosa, saben qué mis amigos, todo ese trabajo que hicimos muchos mexicanos que nos dedicamos a la parte pública se nos convierte como en agua que queremos retener en las manos y se escapa”, recalcó.

Por ello expresó que se sentía no solamente retirado de la política, si no con el deber ser de haber cumplido sin aspirar a nada por edad y porque no tiene ganas de ello, pues hay que tener pasión y hoy su pasión es convencer gente.

“Y no haya nada que disfruto más es darle argumentos a los ‘chairos’ de cómo tenemos que construir a México desde las instituciones independientes para que no haya político en turno que manosee y lo quiera aprovechar en su favor, sé también que dejamos muchas tareas pendientes y la que me duela y lloro es la educación, nunca pudimos con el Sindicato (Nacional de la Educación) y la verdad es que preferimos hacer otras que irnos a un enfrentamiento completo con el Sindicato”, continuó el expositor.

Pero habrá que hacerlo de la mejor manera posible en el futuro, la educación es el amuleto que tiene la sociedad para poder elevar sus niveles de vida, una educación deficiente genera pobreza y no solamente eso, genera actividades no deseables”.

También recalcó que México es la casa de todos los mexicanos y si son 127 millones de habitantes en una democracia todos valen lo mismo, lo que implica que las necesidades de unos y otros son importantes para todos.

“Como una casa donde viven 127 millones se han de imaginar lo difícil que es llevar la casa en paz, una casa tiene que estar limpia, tenemos que sentirnos seguros en el lugar donde vivimos, tenemos que tener el trabajo,. el descanso, la libertad para decir y hacer de acuerdo con las normas generales”, reiteró Goicoechea Luna.

También manifestó que el día que la gente comience a sentir que México es de todos y no solamente de los que lo gobiernan, que es más que los políticos se podrá organizar para desde ahí contribuir y se debe evitar también que las cámaras de usen de trampolín políticos.

“El día que todos sintamos que Mazatlán, Sinaloa y México es nuestra casa ese día para defender nuestra casa estaremos dispuestos incluso a dar la vida”, recalcó el empresario y ex funcionario público.