El miércoles ha sido el día más caluroso en Mazatlán: Conagua

El fenómeno de El Niño, que modula la actividad ciclónica del mar, entró el pasado 13 de junio y mantiene caliente el agua, lo cual genera las fuertes temperaturas y aunado está provocando el mar de fondo, explicó Luis Torres, jefe del Servicio Meteorológico de Conagua en Mazatlán, quien alertó que continuará el calor con temperaturas de hasta 37 grados y la sensación térmica de 45 grados.

“Estaremos sintiendo temperaturas a la intemperie de 36, 37 grados, pero el cuerpo siente otra cosa debido a la humedad alta. Entonces, hay que cuidarnos de las altas temperaturas. Le pido a la ciudadanía, cuidarse de los rayos del sol, si estamos trabajando al aire libre, pues tomar mucho líquido, mucho de preferencia agua, y pues no trabajar tiempos muy prolongados en la intemperie a la hora de cuando está, que son la hora más fuerte que es del sol es pues de 11 a 2 de la tarde”.

De las condiciones calurosas registradas el miércoles, a diferencia de los últimos días en la ciudad, dijo que se debió a que no hubo nubes y el sol salió a plenitud, así que el calor fue intenso con fuerte humedad.

“El día de ayer (miércoles) se registraron de 34 a 34.7 grados centígrados. Inclusive el día de ayer observé que la temperatura más alta del ambiente se registró el día de ayer, junto con la humedad, pues tuvimos una sensación térmica de 45 grados”.

De las condiciones del clima y los pronósticos para los próximos días, adelantó que habrá que prepararse para sentir más calor porque hay baja probabilidad de lluvias a diferencia de la zona serrana limítrofe con Durango.

“Continuamos con la probabilidad de precipitaciones, principalmente lo que es en la zona serrana. Esto pues derivado al canal de baja presión que ha predominado durante todos estos días. Entonces, para lo que es la zona serrana tenemos probabilidad de precipitación entre los 25 a 50 milímetros, lo que es la zona serrana, entre los límites de Durango y Sinaloa. Pero en Mazatlán, algo que es lo que nos interesa más que nada a los mazatlecos, pues que continuamos con la baja probabilidad de precipitación, de presentarse son lluvias muy ligeras, de 0.1 a 5 milímetros, como precisamente el día de hoy en la madrugada se registraron en algunos sectores de la ciudad, precipitación. Aquí en la estación, cayeron 0.2 milímetros, algo muy poco, entonces es lo que tenemos para Mazatlán”.

Así que si no llueve la onda de calor seguirá afectando a todo el Estado y las temperaturas continuarán altas, igual de 34, 35, 36 y 37 grados la máxima, a menos de que para el fin de semana podría formarse una tormenta, expuso, de acuerdo con los pronósticos del sistema.

“De acuerdo con el Servicio Metereológico las temperaturas altas lo que es el fin de semana, traerán vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Se mantiene la alerta en el mar debido al mar de fondo que persistirá todo este fin de semana, olas de 1.5 a 2.5 metros de altura. Entonces pedimos precaución a los bañistas por este mar de fondo que persistirá lo que es este fin de semana”, advirtió.

Del fenómeno de El Niño, explicó que es un patrón de intercambio de calor, es el que modula la actividad ciclónica a nivel mundial y ahorita la etapa de El Niño quiere decir que el mar está un poco más caliente de lo normal, una temperatura por arriba de 0.5 grados, arriba de lo que es la temperatura del mar y podrían continuar en aumento hasta 3 grados.

El clima actual en Mazatlán presenta temperaturas calurosas que rondan los 33 a 37 grados como máxima, con sensaciones térmicas que pueden superar los 40 a 45 grados.

El cielo se mantiene entre despejado y con nubosidad dispersa, y existe probabilidad de lluvias muy ligeras en algunas zonas de la ciudad.