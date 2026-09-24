$!El Museo Casa del Marino de Mazatlán se fortalece con donación de la naviera COSCO Shipping Lines

MAZATLÁN._ Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación internacional, preservar la memoria marítima y acercar la alta tecnología de la navegación moderna a la comunidad mazatleca, el Museo Casa del Marino fue sede de un donativo de la naviera COSCO Shipping Lines México, el cual contribuye a incrementar el acervo museológico del recinto. A través de un comunicado, se informó que el acto protocolario contó con la presencia del director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna; del Capitán de Altura, Mario Velázquez Salazar, presidente del Patronato de la Casa del Marino; del Capitán de Altura, Carlos Enrique Angulo Hernández, así como de directivos de COSCO Shipping Lines México, encabezados por su director general, Feng Hua; y el subdirector Mei Jiawei. Durante la ceremonia, Velázquez Salazar dio la bienvenida a los funcionarios navieros y destacó el valor histórico y pedagógico de la donación recibida, la cual incluye mamparas informativas interactivas con pantalla, la mascota oficial corporativa y la maqueta a escala 1:250 del buque portacontenedores COSCO Shipping Denali. “Hoy es un día muy especial. Agradecemos profundamente a COSCO Shipping por voltear a ver a Mazatlán y a este recinto. Esta maqueta es más que una pieza a escala; es un símbolo del comercio marítimo moderno, de la ingeniería naval y de la amistad entre México y China. Sin duda, inspirará a los jóvenes y niños que sueñan con ser capitanes, jefes de máquinas e ingenieros navales”, expresó el Capitán de Altura.







El buque COSCO Shipping Denali, representado en el modelo a escala, es un gigante del mar de 366 metros de eslora, 51 metros de manga y capacidad para más de 14 mil 500 TEUs (contenedores), construido en el astillero Shanghai Jiangnan e integrado a la flota global en 2018 como parte de la nueva generación de navíos ecológicos y ultragrandes. Por su parte, Alejandra Álvarez Anguiano, gerenta sénior de Administración y Recursos Humanos de COSCO Shipping Lines México, compartió con el público la historia detrás de la embarcación, al haber sido nombrada en Shanghái como la primera madrina mexicana de un buque en la historia global de la firma china. “El 13 de junio del 2018, en el astillero en Shanghái, China, durante la ceremonia oficial de entrega del COSCO Shipping Denali, tuve el privilegio de ser nombrada la primera madrina de un buque seleccionada entre todas las colaboradoras globales de COSCO Shipping Lines. Ese día representé a México en un acontecimiento muy importante para nuestra compañía y lo hice con mucho orgullo”, dijo. “Este reconocimiento simboliza la confianza y la colaboración internacional que existe dentro de nuestra empresa y representa el estrecho vínculo que une a China y a México a través del comercio marítimo. Hoy, este pequeño modelo a escala que estamos donando a este museo lleva consigo esta misma historia: la historia de un buque, de una tradición y de un vínculo entre dos países que siguen fortaleciéndose con el tiempo”. A su vez, Mei Jiawei, subdirector de COSCO SHIPPING Lines México, destacó que la sede de la naviera se encuentra en Shanghái, tiene presencia en Asia, Europa, América, Oceanía y África, y desempeña un papel fundamental en el comercio internacional y en las cadenas de suministro globales. “Este modelo representa mucho más que ingeniería naviera, representa el vínculo histórico entre COSCO SHIPPING y México. ¿Y por qué elegimos Mazatlán para esta donación? Esta ciudad, con su rica tradición marítima, es un punto de encuentro natural entre la historia naviera internacional y la cultura portuaria mexicana. Con esta donación buscamos preservar y compartir esa historia con las nuevas generaciones, aquí en Casa del Marino”, destacó.





En la develación formal de los elementos donados participaron las autoridades navieras y culturales: la develación del buque estuvo a cargo de Fu Hua y Mei Jiawei; las mamparas interactivas fueron presentadas por Alejandra Álvarez Anguiano y Brenda Valtierra de la Rosa, gerenta jurídico de la firma; mientras que la mascota oficial fue destapada por el titular de Cultura Mazatlán, Óscar García Osuna. Al evento asistieron personalidades del sector marítimo y portuario, entre ellas la Capitana de Corbeta, Guadalupe Rodríguez, en representación de la Capitanía de Puerto; Julio César Pecina Arrieta, director general de ASIPONA Mazatlán; el Capitán de Altura, Bernardo Alfonso Junco Peña, director de la Escuela Náutica Mercante; el Capitán de Altura, Miguel Ángel Elizondo Silva, así como Celia Jáuregui Ibarra y el maestro de ceremonias Jesús Alonso Salazar.