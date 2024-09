En una charla que se celebró en Casa Haas, Santamaría Gómez y Vega Breceda, en compañía del maestro Pedro Brito, explicaron un poco al público el fenómeno cultural que pese a ser algo negativo en la sociedad cada vez ha tomado mayor fuerza entre los jóvenes.

El catedrático de la UAS y columnista de Noroeste informó que hace alrededor de 12 años había 67 países donde actuaba el Cártel de Sinaloa de diferentes maneras, actualmente tiene presencia en 104 países.

“Como todos sabemos el narcotráfico es un poder inmenso, sobre todo el narcotráfico sinaloense, sin duda, el más poderoso en el mundo. En este mismo trabajo, cuando lo inicié yo para un texto que no se publicó, que se llamó ‘Culiacán, Ciudad del crimen organizado’, le pedí a Eric, cuando todavía estudiaba en la UAS, que explorara en todos los medios de todos los países, en diferentes sitios, en donde estaba presente el Cártel de Sinaloa. En ese momento, hace 12 años, él encontró que el Cártel de Sinaloa estaba presente en 67 países. Actualmente está presente en 104 países, con diferentes actividades, no tan solo la venta, está presente en 104 naciones del mundo, en todos los continentes. Incluso controla la venta de cocaína en Australia, por ejemplo, bueno, su poder es inmenso”, explicó.

“Y todo poder, como el poder del Estado también, tiene diferentes maneras de constituirse y de reproducirse. Una, sin duda, es el poder de la coacción, no hay poder sin coacción. No hay poder sin uso de la fuerza, en algún momento, en alguna circunstancia. Pero al mismo tiempo, no hay poder sin cultura, sin búsqueda de legitimidad, de sí todo poder busca legitimarse, busca ser aceptado culturalmente. Poder político, poder económico, incluso poder paternal, y no sería el poder criminal. Y esto es muy claro en el caso de los cárteles de la droga”, comentó.