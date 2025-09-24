$!El peligro acecha a la población ante esfuerzos insuficientes contra la violencia: PT

No hay nadie que esté a salvo ante la violencia en Sinaloa y lo que pasó con el ataque al vehículo que llevaba a la nieta del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, refleja que los esfuerzos han sido insuficientes, señaló el dirigente del Partido del Trabajo Rodolfo Cardona Pérez.
Y sobre todo porque Sinaloa es el quinto lugar con más homicidios dolosos y ocupa de mayores acciones, exigió el dirigente petista.
“Nuestro estado, antes de la situación que se dio de violencia hace un año, estaba siempre en los lugares más o menos a media tabla en el lugar 20 en cuanto al tema de homicidios dolosos. Hoy, al mes de agosto, nuestro estado maneja el quinto lugar en la cantidad de homicidios dolosos”.
“Nos queda más que nunca claro que a cualquiera le puede suceder un hecho de esta naturaleza. Entonces, yo creo que es un hecho lamentable, espero que las personas que resultaron heridas todavía estén en condiciones de seguir adelante, recuperarse. Pero bueno, yo les quiero decir que el Partido del Trabajo hace suyo el clamor de justicia de toda la gente afectada y que finalmente cualquier hecho delictuoso, de alto impacto o aunque no sea de alto impacto, nos afecta a todos. No hay nadie que esté a salvo de esta situación”, reiteró.
En este sentido, manifestó que también a futuro se debe trabajar por recuperar la paz, más allá de las mesas de trabajo porque se basan en las estadísticas oficiales que apuntan a una disminución de la criminalidad.
“Se habla a nivel federal el tema de la disminución desde el 1 de octubre del año pasado a la fecha, al mes de agosto, hay una reducción en homicidios dolosos a nivel nacional. El promedio al primer día de la nueva administración federal era de 87 homicidios dolosos. Al mes de agosto, al cierre del mes de agosto, andaban alrededor de 57 o 58. Es alrededor de un 30 a 32 por ciento, menos en cuanto a la estadística que se maneja de homicidios dolosos. Se están atendiendo diferentes factores que provocan ello, pero no es suficiente”.
El coordinador del Partido del Trabajo en Mazatlán, quien en conferencia de prensa dio a conocer una directiva renovada con miras a las elecciones del 2027, aprovechó para expresar su solidaridad con las víctimas del año violento que ha enlutado a miles de familias y otras más que viven con la zozobra por familiares desaparecidos.
Finalizó exhortando a las autoridades a profundizar en estrategias de seguridad, de prevención social del delito, además de la coordinación.
“Nosotros hemos insistido en el tema de la coordinación y el Partido de Trabajo hizo varias propuestas en el tema de las modificaciones legales que se han estado realizando para efecto de darle mayores herramientas a la investigación que se realiza por parte de entes o de los organismos federales”.