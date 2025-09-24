$!El peligro acecha a la población ante esfuerzos insuficientes contra la violencia: PT

No hay nadie que esté a salvo ante la violencia en Sinaloa y lo que pasó con el ataque al vehículo que llevaba a la nieta del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, refleja que los esfuerzos han sido insuficientes, señaló el dirigente del Partido del Trabajo Rodolfo Cardona Pérez.

Y sobre todo porque Sinaloa es el quinto lugar con más homicidios dolosos y ocupa de mayores acciones, exigió el dirigente petista.

“Nuestro estado, antes de la situación que se dio de violencia hace un año, estaba siempre en los lugares más o menos a media tabla en el lugar 20 en cuanto al tema de homicidios dolosos. Hoy, al mes de agosto, nuestro estado maneja el quinto lugar en la cantidad de homicidios dolosos”.

“Nos queda más que nunca claro que a cualquiera le puede suceder un hecho de esta naturaleza. Entonces, yo creo que es un hecho lamentable, espero que las personas que resultaron heridas todavía estén en condiciones de seguir adelante, recuperarse. Pero bueno, yo les quiero decir que el Partido del Trabajo hace suyo el clamor de justicia de toda la gente afectada y que finalmente cualquier hecho delictuoso, de alto impacto o aunque no sea de alto impacto, nos afecta a todos. No hay nadie que esté a salvo de esta situación”, reiteró.