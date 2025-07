$!‘El pescador siempre vive de ilusiones’, refleja emotiva obra Alas del Mar

De lo anterior, Édgar Moya Acosta, presidente de la Asociación de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, en Mazatlán expresó entusiasmado: “Nos sentimos halagados porque hagan este tipo de eventos culturales que se están perdiendo día a día y que le hicieran ese pequeño homenaje a esos grandes pescadores de antaño, que vienen y sacan el sustento día a día. Nos sentimos contentos y no me esperaba este pequeño homenaje a los pescadores”.

No obstante, el dirigente de los pequeños pescadores de playa Norte, lamentó que el pescador siempre vive de ilusiones y tras haber terminado la temporada que capturas del pez tan anhelado, fue muy poca, a diferencia de otros años.

“La verdad, la pesca del pajarito fue muy poco productiva, de un cero al 100 por ciento fue apenas 40 por ciento. No fue como se esperaba. Repuntaba un día para los muchachos, pero al día siguiente no había nada. No como años atrás cuando día a día iban y traían buena captura del pajarito”.

Desconoce los factores de que la pesca del pajarito sea menor cada año, pero que puede deberse a muchos cambios climáticos que están ocurriendo.

“Entre los pescadores decimos que son las corrientes, el calentamiento y todo eso se debe a que va aminorando la entrada a desovar el pajarito”.