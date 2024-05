“El principal problema económico de nuestro País tiene que ver con el crecimiento de la delincuencia, los delincuentes están desatados, les cobran piso a los pescadores, extorsionan a los aguacateros, extorsionan a los limoneros, extorsionan a los cañeros de Veracruz, extorsionan a los chileros, esa no me la sabía, extorsionan a los agricultores también”, enfatizó ante más de 3 mil simpatizantes y militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Sinaloense que la apoyan en su campaña a la Presidencia de la República.

“Vamos a dejar atrás el odio, la división, vamos a trabajar para unir a este gran país, y se lo vuelvo a decir a la candidata (de Morena), esta es la candidata de un narco partido, de un partido que le rinde culto a la santa muerte, nosotros no, nosotros somos el partido de la vida, somos el partido de la verdad y de la libertad, vamos a traer vida donde hoy se pasea la muerte, vamos a traer verdad donde hoy reina la mentira, vamos a traer libertad donde hoy gobierna el autoritarismo, esa es nuestra lucha: vida, verdad y libertad”.

“La delincuencia está desatada, por eso van a tener una Presidenta valiente, se acabaron los abrazos (a los delincuentes), en mi Gobierno vamos a recuperar la seguridad, piénselo bien, no se trata de mí, se trata de tus hijos, se trata de tus nietos, tenemos que trabajar duro este mes para que podamos recuperar un País con paz”, recalcó.

“Hace unos días que estuve en Morelia y los papás de una organización. ¿Saben cuántos han asesinado en este Gobierno?, 13 mil 431 niños asesinados. ¿Saben cuántos jóvenes han asesinado?, más de 40 mil, este dolor tiene que terminar, esto tiene que acabar y las familias de las víctimas tienen que encontrar consuelo, por supuesto que las madre de César Octavio que busca a su hijo y tantas madres se los digo desde ahorita: yo no les voy a cerrar las puertas de Palacio Nacional, las puertas de Palacio Nacional van a estar abiertas para ustedes”, recalcó.

Ante familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que acudieron el evento les dijo que ella no les va cerrar las puertas del Palacio Nacional, en referencia al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no recibe a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas.

“Tengan la certeza que ustedes los empresarios turísticos, ustedes los que se esfuerzan, los que trabajan, los que luchan en el campo, los que quieren salir a pescar, los que quieren producir van a contar conmigo, yo no los voy a abandonar”.

“No tengan ninguna duda, vamos a ganar, vamos a ganar, ganar porque nos asiste la razón, nos asiste la verdad, es falso que México esté mejor que nunca, ¿dónde está la gasolina de 10 pesos?, falso, falso que no hay inflación, hoy ustedes mejor que nadie sabe que el dinero no alcanza, hoy ustedes mejor que nadie sabe que no hay medicinas y vaya si saben ustedes del abandono del campo, del abandono de los pescadores, del abandono a los pequeños ganaderos, este Gobierno los abandonó, por eso están en la caseta (de Cobro de Costa Rica) peleando a que les paguen su maíz”, recalcó.

“A mí me cerraron la puerta de Palacio Nacional cuando pedí el derecho de réplica, el Presidente (López Obrador) mintió y la candidata del Presidente (Claudia Sheinbaum Pardo) sigue mintiendo diciendo que yo quiero quitar los programas sociales, falso, los programas sociales no se van a quitar, los programas sociales se quedan y los vamos a mejorar, la pensión gracias a que no nos vamos a robar el dinero va ser a partir de los 60 años, va haber medicamentos, va haber tratamientos, por si alguien anda chimuelo va tener sus prótesis dentales, aparatos auditivos, si alguien tiene problemas de cataratas (va haber) cirugía de cataratas porque mucha gente pierde la vista por problemas”.

También ante dirigentes estatales de partidos que integran la alianza Fuerza y Corazón por México como Roxana Rubio del PAN y Víctor Manuel Corales Burgueño del PAS, así como el Senador Mario Zamora Gastélum y el candidato al Senado de la República, Eduardo Ortiz, entre varios más, recalcó que va a trabajar con los jóvenes, quienes son la razón de esta campaña, en este caso en Mazatlán acompañada por su hija Diana.

“Y yo sé que quieren los jóvenes, los jóvenes quieren salir a la calle sin sentir miedo, los jóvenes quieren tener un empleo bien pagado, los jóvenes quieren tener una vivienda, los jóvenes quieren que atendamos su salud emocional y mental”.

Entre varios puntos recordó que en el segundo debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República le preguntaron que si está de acuerdo en que se disminuyan las horas de trabajo y dijo que sí, nada más que hay que apoyar a las empresas también.

“A las empresas hay que apoyarlas para que tengan seguridad, para que tengan certeza jurídica, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque las empresas son la tortillería, la panadería, el taller mecánico, hay que apoyar, vamos a apoyar a los pequeños empresarios, ¿de aquí a cuándo les gustaría emprender un negocio?, van a contar conmigo, con créditos, con crédito blando, con capital semilla, con capacitación técnica, la acuacultura, aquí la acuacultura es clave, es una alternativa para la pesca de manera importante y vamos a apoyar a los acuacultores”.

Entre otros puntos se preguntó qué hubiera sido de Durango y Mazatlán sin la Carretera de cuota Durango-Mazatlán, de esos proyectos va hacer en su gobierno, va a volver a ser al norte parte de México porque hoy no hay obras de infraestructura en esta región del país, no hay apoyos, se va apoyar con 2 millones de techos solares para que dejen de pagar tanto dinero en energía eléctrica, se va apoyar a las familias en su economía y quien gane menos de 15 mil pesos no se les va a cobrar el Impuesto Sobre la Renta.

“Yo quiero agradecerle a todos los partidos, al PAN; al PRI; al PRD; al PAS su esfuerzo, su trabajo, su lucha, quiero agradecerles a los Xochilovers, no tengan duda, vamos a ganar y lo vamos a hacer juntos y vamos a hacer realidad el país con el que hemos soñado y el que se merecen nuestros hijos, Fuerza Rosa también, aquí andan también, felicidades a la Fuerza Rosa por trabaja, la Quinientocracia, es que son muchos, pero bueno, amigas y amigos vamos a ganar este 2 de junio, yo los invito a que convenzan a todas sus amigas, a todos sus amigos, a sus hijos, a la familia, vamos a ganar porque nos asiste la razón, porque México merece más, porque ustedes y sus familias merecen más”, reiteró.

“Vamos a luchar para regresarle la paz y la tranquilidad a nuestras familias y a nuestros hijos, este 2 de junio vota por tu Diputado local, por tu Presidente Municipal, necesitamos rescatar a Mazatlán de los malos gobiernos, quiero que sepa el Alcalde de Mazatlán (el próximo) que va a contar conmigo, ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos, va tener recursos para el municipio, para que tenga cámaras de seguridad, para que tenga tecnología, para que prevenga la violencia contra las mujeres, a los alcaldes les vamos a regresar el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), y el Fortamun (Fondo para el Fortalecimiento Municipal) para que puedan enfrentar la delincuencia”.

A los futuros diputados locales les dijo que se necesita sus presencia en el Congreso, lo mismo a los legisladores federales para regresarles el apoyo a los pescadores, a los campesinos, a los pequeños agricultores que la están pasando mal.

“Vamos a ganar, este 2 de junio todos unidos a salir a votar, arriba Mazatlán, arriba Sinaloa, arriba México, arriba México”, recalcó al finalizar su discurso en este puerto para después continuar su gira proselitista por Culiacán en ‘Xóchitlbus’, el camión en que se transporta en algunos lugares del país durante su campaña en busca de la Presidencia de la República.