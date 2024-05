“Fueron posiciones del destino y yo como el licenciado en Administración de Empresas di muchas veces cursos de capacitación, porque primero trabajé en la iniciativa privada unos tres años y desde entonces ya se me daba y me daba mucho gusto, aparte de las bases que tienes cuando estás en una buena escuela, cómo en las que estuvimos en primaria secundaria y preparatoria. Tuvimos maestros muy buenos y uno trata de emularlos desde la imagen, como vestir, porque decía mi papá ‘para ser, hay que parecer’”.

“Qué nos vuelva a valorar la sociedad y también el gobierno. Yo siento que se debe de pagar mejor, deben tener un maestro los ingresos acordes a la habilidad que tenga, a la preparación que tenga y al tiempo que le destine a su trabajo frente a grupo. En el caso de nosotros, los maestros de secundaria tienen que ser acorde con el sacrificio que hacemos porque no es fácil. Yo ya quisiera ver a otro compañero de cualquier otra profesión que no sea la docencia, meterse al grupo de 30 o 40 muchachos y tenerlos tranquilos”.

“Ahorita por desgracia, ya el alumno y el padre de familia se han convertido en clientes, y tú sabes que el cliente siempre tiene la razón, entonces son de las cosas que no estoy de acuerdo porque nosotros tenemos que enseñarles a los muchachos, pero finalmente la educación viene de casa, entonces tienen que invertir los padres de familia en valores otra vez”.

“Pero de entrada si es mal pagado el ser maestro en la actualidad, a reserva de qué tengas tiempo completo, pero también el tiempo completo se gana con años de servicio. Entonces si van a tener tiempo completo a los 15 o 20 años de servicio, entonces ya pagaron pasaron 20 años en que no se cumplían con sus expectativas y sus necesidades básicas”

La pandemia fue un reto

La pandemia fue un gran reto para los docentes, principalmente los de escuelas semi urbanas, en este caso reconoció la importancia de las ‘Tics’, en las que afortunadamente la Secretaría de Educación Pública les había capacitado, aún sin saber que se venía esa pandemia y que íbamos a utilizarlas para poder impartir el conocimiento a los alumnos a través de las redes.

“Nosotros hubiésemos querido que hubiese estado mejor, pero se daba una problemática, porque por ejemplo, específicamente en Villa unión, las personas no tienen los recursos de una ciudad como Mazatlán, sin embargo se hizo el esfuerzo”, contó.

“Pero muchas familias no tenían internet, entonces teníamos que utilizar otro tipo de estrategias para que nosotros pudiéramos impartir el conocimiento a los muchachos”.

Al abandonar el aula

La jubilación viene acompañada de nuevos proyectos, la misión “está cumplida”, y lo que sigue es disfrutar la energía que aún queda, dijo.

“Precisamente porque estoy fuerte me voy, para que me quiero ir cuando ya no esté fuerte, entonces tenemos proyectos de emprendimiento y disfrutar de la familia, eso es lo que aspiro y cultivar las amistades que tengo tanto en el magisterio como de manera personal”.

El reconocimiento

Sus tres décadas en la docencia le hacen acreedor a la medalla de plata Rafael Ramírez, es un estímulo que consta de un reconocimiento, una medalla de plata y un cheque, el cuál se entrega este miércoles 15 de mayo en el Teatro Ángela Peralta.

“En la ciudad de México, el 1 de septiembre de 1993, firmé mi Formato Único de Personal y decía ahí fecha de jubilación 1 de septiembre de 2023, y decía yo ‘uff apenas voy a entrando, voy iniciando’ y ahorita volteo y digo ‘mira todo lo que ha pasado y el tiempo’, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y yo siempre dije cumplo los 30 años y me retiro, y es factible que ahora en octubre que entra a la prejubilatoria de los maestros que se van a jubilar, nos vayamos, mi sentir es misión cumplida y contento, satisfecho”.