El próximo domingo García Harfuch estará en Culiacán: Alcaldesa de Mazatlán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará el próximo domingo en Culiacán como parte de la visita que realiza cada 15 días a Sinaloa el Gabinete de Seguridad Federal, dio a conocer la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

”Viene Harfuch el domingo, ya ve que cada 15 días va estar viniendo, él está viniendo casa 15 días a Culiacán y se le hace una presentación de los avances de los municipios, nosotros tenemos este encargo de los Senderos de Paz y vamos muy avanzados”, expresó Palacios Domínguez tras manifestar que el Parque Central de Mazatlán será un Sendero de Paz para promover la convivencia familiar y social.

Por la crisis de violencia que se vive desde el pasado 9 de septiembre en Sinaloa, la Presidenta de la República, Claudis Sheinbaum Pardo, determinó que cada 15 días en Gabinete de Seguridad venga a esta entidad para evaluar los avances en las acciones que se implementan para combatir esa problemática.

Por ello cada 15 días, además de García Harfuch, a las reuniones en la capital del estado también acuden el Secretario de la Defensa Nacional,General Ricardo Trevilla Trejo y el Secretario de Marina Armada de México, Almirante Raymundo Pedro Morales.

A dichas reuniones también acuden autoridades de diferentes dependencias de la entidad encabezadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La visita más reciente del Gabinete de Seguridad federal fue realizada el pasado 3 de agosto donde además de la reunión con las autoridades estatales sostuvieron un encuentro con empresarios de medios de comunicación.