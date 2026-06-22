El PT anuncia apoyo a Imelda Castro para la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa

El Comisionado Estatal del PT en Sinaloa, el Diputado federal Jesús Fernando García Hernández, anunció en conferencia de prensa en Mazatlán que el Partido Trabajo a nivel federal evaluaron el perfil de las candidatas en Sinaloa y decidieron mostrar el total respaldo a Imelda Castro Castro.

“El miércoles pasado la coordinadora nacional hizo un análisis de los candidatos que pudieran presentarse en cada uno de los 17 estados que tienen contienda a Gobernador y en el espacio de las mujeres se analizó el perfil de Imelda Castro y el partido se comprometió al registro de la Senadora Imelda Castro para el día sábado 27, van a estar las tres mesas de registro en el Centro de Convenciones”, anunció.

Pero, aclaró que si deciden que sea hombre el candidato a la Gubernatura en Sinaloa, levantó la mano como una propuesta más del partido.

Pero a nivel local para las candidaturas a las presidencias municipales, dijo que esperarán los tiempos y analizarán los perfiles.

Anunciaron que del último peldaño a nivel nacional, el Partido del Trabajo aumentó la afiliación al noveno y que van a alcanzar los 25 mil.

García Hernández presentó a tres nuevos personajes del sector educativo y a ex Diputado de Morena como nuevos integrantes del PT en Sinaloa.