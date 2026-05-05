El PT no va a meter las manos por Rubén Rocha ni por nadie: Rodolfo Cardona

El coordinador municipal del Partido del Trabajo, Rodolfo Cardona Pérez, calificó como una situación inédita por intereses las acusaciones de EU de vínculos con el narco contra 10 mexicanos, incluido el Gobernador de Sinaloa.

La acusación han generado una tormenta mediática, que coincide con señalamientos por Donald Trump de que su vecino México “está controlado por los carteles”, y que el foco se ha centrado en el Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente del país y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a quien, también lo vinculan que recibió ayuda para su campaña.

“Bueno, es un tema esencialmente originado a partir de los intereses que vienen de Estados Unidos. Entonces, ahorita ya la situación en la que se encuentra es que hay que darle el seguimiento legal que corresponde y creo que eso es lo que se está haciendo. Hay que apegarse desde el tema del tratado de extradición, a lo que la Fiscalía General de la República está interpretando. Entonces, yo creo que es una situación inédita. En el caso de nuestro país, una situación con un gobernador en funciones. Entonces, creo que hay que ser muy escrupulosos y actuar apegados a la ley”, expresó.

En cuanto al escenario político, dijo que aún es incierto el impacto que tendrá porque en una encuesta 70 por ciento de la ciudadanía votó porque sea entregado el Gobernador morenista a Estados Unidos, pero el 38 por ciento respondió que aún y con esto seguirán apoyando al partido.

“Fíjese que estaba yo viendo una encuesta, hace como dos o tres días, donde preguntaban a la población que si estaban de acuerdo en que se entregara al Gobernador a Estados Unidos y el 70 por ciento decía que sí. Sin embargo, en la misma encuesta le preguntaban a las personas, que si a partir de esto, ¿cuáles son sus preferencias políticas? y el 38 por ciento decía que ratificaba su apoyo a Morena, y que al PRI y al PAN le daban el 15 por ciento hacia abajo. Es decir, se mantienen las posiciones. Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses”,

Aconsejó esperar porque el tema está entre la Secretaría de Relaciones Exteriores que iba a pedirle de acuerdo a la interpretación que hace la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Estados Unidos, de quien fue quien interpuso la acusación, a que se entreguen mayores elementos de prueba.

“Entonces, yo creo que esa es la parte donde vamos a ver cuál es la reacción de los estadounidense”, dijo.

“Pero el Partido no va a meter las manos por Rocha Moya, el partido no puede meter las manos por nadie. Aquí debe de demandarse se den los procesos apegados a la ley. La verdad, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita, por ejemplo, el gobernador pues hizo la petición de la solicitud por 30 días. Estamos en un proceso temporal todavía, vamos a ver qué pasa”, agregó el ex diputado local”.

Sin embargo, reafirmó que no se puede negar que hay una comisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que mandó por una corte de Nueva York y que hoy día por parte de México está buscando resolverlo.

“Yo por eso insisto que aquí se le ha dado un buen trato, se le ha dado un seguimiento necesario a través del expediente. Y pues para eso existen los tratados. Ahora, hay que recordar que de lo que señala la Fiscalía General de la República no hay una petición expresa de extradición, sino una de detención”.

Por parte del Partido del Trabajo, reafirmó que debe haber respeto a lo que mandaten las leyes mexicanas en este caso, citando que hay un encuestadora que califica de positivo que se entregara al Gobernador de Sinaloa a Estados Unidos.

Citó la historia de Estados Unidos que tiene injerencias en todo el mundo: “Yo prácticamente estaba viendo un estudio de que a lo largo de los años han establecido este proceso en 160 países. Entonces, no es la única vez que lo vamos a ver.