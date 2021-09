‘El Químico’ anuncia la salida de la mitad de su gabinete, pero aún no da nombres de los nuevos funcionarios

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que saldrán varios funcionarios de alto nivel previo al segundo periodo al frente de la administración municipal de Mazatlán.

Los nuevos funcionarios, dijo, serán seleccionados con base a sus perfiles.

“Les aseguro que salen varios y varias, pero ahorita todavía no voy a adelantar nada [...] Hoy nos trazamos metas mucho más altas, queremos hacer el Mazatlán del futuro ya les dije, y ocupo gente de primer nivel”.

-- ¿ No dieron el ancho, como dice usted?

“Para lo que vamos a hacer, necesitamos gente con más experiencia, es cuestión de perfil”, pronunció.

Dijo que serán entre un 40 y 50 por ciento los funcionarios de alto nivel quienes saldrán.

Al preguntarle si el porcentaje a sustituir, lo hará con gente del PAS, expresó que él tendrá la última palabra.

“No te puedo responder ese tema, porque aquí manda el pueblo, el Gobierno de Mazatlán no es de Morena, menos del PAS, es del pueblo [..] Aquí no es de porcentajes, ganamos la Presidencia de Mazatlán y el Alcalde está facultado para nombrar a todos los funcionarios públicos, ya me sentaré con los del Partido (Sinaloense), pero yo ya tengo definidos los que yo no puedo dejar fuera”, expuso.

Su Informe de Gobierno lo realizará el 18 de octubre, y una semana después dará a conocer los nombres de los que saldrán y entrarán.

Agregó que la Secretaría de Presidencia Municipal es la que coordina la entrega-recepción para una nueva gestión.