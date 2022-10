‘El Químico’ Benítez no descarta dejar la Presidencia de Mazatlán

- No, de esos temas no voy a responder.



A “El Químico” le preguntaron que si qué tan cierto es que tiene sus días contados en el Gobierno municipal.

“No voy a responder ninguna de esas preguntas”, recalcó.



- ¿Por qué, Alcalde?

- Tengo mis motivos para no hacerlo, les agradezco, no voy a responder a ninguna de esas preguntas.



- Para la ciudadanía está escondiéndose...

- Ah no, no me estoy escondiendo, he venido a trabajar todos los días.



- ¿Sí le pidió ayuda al Gobernador para este proceso?

- No les puedo responder nada de eso.



- ¿Estará en el informe de mañana (martes) personalmente?

- Lo estoy pensando.



- ¿Por qué lo está pensando?

- Por muchas razones.