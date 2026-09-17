‘El Químico’ da respaldo condicionado a Graciela Domínguez y pide romper con el ‘rochismo’

MAZATLÁN._ En su reciente reaparición ante medios de comunicación, el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, expresó un respaldo condicionado a la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, a quien llamó a romper con las prácticas atribuidas al “rochismo” y realizar cambios profundos en la administración estatal.

Durante la presentación del Grupo Plural de Ciudadanos Morenos de Corazón, encabezado por Benítez Torres e integrado principalmente por militantes fundadores de Morena, el ex Alcalde sostuvo que la nueva administración representa una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana, atender los problemas pendientes y corregir el rumbo del Gobierno estatal.

“Hoy se asoma una nueva luz de esperanza en la conducción del estado, en la persona de nuestra compañera Graciela Domínguez Nava, quien cuenta con nuestro respaldo y voto de confianza, el cual se mantendrá en la medida en que se avance en los cambios que Sinaloa necesita”, comentó.

Benítez Torres aclaró que no se trata de un apoyo incondicional, pues el grupo permanecerá vigilante de las decisiones adoptadas por Domínguez Nava, advirtiendo que la falta de modificaciones en el gabinete podría interpretarse como una continuidad de la influencia política del ex Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Se trata de un voto condicionado, como corresponde a ciudadanos y miembros del movimiento de transformación, para que a partir de hoy las cosas cambien de verdad y para bien”, declaró.

“Confiamos en que Graciela Domínguez atenderá los problemas que quedaron sin resolver por la administración anterior, pero si no hay cambios, significa que la Gobernadora interina seguiría obedeciendo a Rocha Moya, porque todos los que están ahí son rochistas”.

El ex Alcalde consideró necesario dejar atrás las prácticas del anterior grupo gobernante y sustituir a las personas vinculadas con las decisiones más cuestionadas del sexenio.

En este sentido, señaló que Sinaloa requiere una renovación de fondo, principalmente en seguridad pública, procuración de justicia, fiscalización, economía, salud y atención a los sectores productivos.

Además, solicitó una reestructuración de la Fiscalía General del Estado y de la Auditoría Superior del Estado, además de una relación respetuosa con los gobiernos municipales y la autonomía de los alcaldes.

“No habrá paz mientras no haya justicia. Es urgente una reestructuración integral de la seguridad pública que garantice verdaderamente la protección de las y los sinaloenses”, manifestó.

“La Fiscalía General del Estado requiere una renovación institucional que asegure una procuración de justicia autónoma y apegada a derecho. Nunca más una Fiscalía de montajes, ni un espacio que proteja actos de corrupción, incrimine inocentes o proteja a los culpables”.

Benítez Torres afirmó que la administración encabezada por Rocha Moya no cumplió con las expectativas de transformación y dañó la imagen de Morena, por lo que pidió que cualquier presunta irregularidad sea investigada y, de acreditarse responsabilidades, se impongan las sanciones correspondientes.



Muestra respaldo para Imelda Castro y Carlos Escobar

En cuanto al futuro político de Morena, el ex Alcalde manifestó su respaldo a la Senadora Imelda Castro Castro como posible aspirante a la Gubernatura de Sinaloa, y aunque reconoció que mantuvo una relación política con Rocha Moya, consideró que esto no significa que ambos formen parte del mismo grupo ni que compartan las mismas conductas.

Por tal motivo, recordó que, durante la conformación del movimiento que posteriormente dio origen a Morena, Castro Castro fue una de las figuras que se acercó para ofrecer su apoyo, confirmando que estaría dispuesto a sumarse a su proyecto político.

“Yo creo que Imelda Castro es una mujer buena, que tuvo que cohabitar con Rocha Moya, era necesario, fueron compañeros de fórmula para la Senaduría, pero no significa que sean iguales”, expresó.

Por su parte, para la sucesión municipal en Mazatlán, Benítez Torres se pronunció a favor de Carlos Escobar, al asergurar que, si fuera designado candidato de Morena a la Alcaldía, participaría en actividades de campaña como la distribución de volantes y periódicos.

“En el único que veo una esperanza es en Carlos, ‘Carlitos’, como le llama la gente, Carlitos Escobar. Sí participaría (en actividades de campaña), opuedo hacerlo como siempre lo he hecho, en el volanteo y en la entrega de periódicos”, dijo.

“Cuando queremos un movimiento tenemos que poner nuestro granito de arena”.

Benítez Torres descartó respaldar a otros perfiles que han manifestado interés en la candidatura municipal y sostuvo que su grupo se opondrá a quienes considere que desprestigian al partido o no representan los principios fundacionales de Morena.

A pesar de fijar postura sobre las próximas candidaturas, aseguró que no pretende competir nuevamente por un cargo de elección popular y señaló que considera concluida esa etapa de su trayectoria, aunque se mostró dispuesto a colaborar en administraciones de Morena y aportar la experiencia adquirida durante su gestión municipal.

“No es mi intención, honestamente no es mi intención. Yo creo que mi tiempo ya pasó. Puedo colaborar con algún Gobierno de mi partido, con mucho gusto lo haría”, expresó.

También negó que busque incorporarse a otro partido político y aseguró que continúa como militante de Morena, reiterando que formó parte de la construcción del movimiento en Sinaloa y que su propósito es impulsar una depuración interna, no abandonar sus filas.

Benítez Torres indicó que algunos integrantes del Grupo Plural de Ciudadanos Morenos de Corazón sí tienen aspiraciones a regidurías, diputaciones y presidencias municipales, considerando que como militantes fundadores, tienen derecho a participar en los próximos procesos internos.

Finalmente, afirmó que acompañarán a Graciela Domínguez mientras avance en los cambios planteados, pero advirtió que también señalarán cualquier intento por conservar las estructuras políticas de la administración anterior.

“Nuestra intención es que a partir de hoy las cosas cambien de verdad, para bien. Las bases de Morena seguimos firmes en nuestros principios y dispuestas a colaborar, pero también seremos vigilantes de que la nueva administración cumpla su palabra”, puntualizó.