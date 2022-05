‘El Químico’ dice estar haciendo un excelente trabajo en Mazatlán y no teme a un juicio político en su contra

MAZATLÁN._ Sin decir nombres, Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, señaló que a diferencia de su homólogo, ha hecho un buen trabajo como Presidente Municipal, es por eso que no le preocupa un juicio político en su contra.

El domingo, integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense compartieron que planeaban presentar la documentación necesaria para someter a “El Químico” a este proceso, el cual en este momento está llevando en su contra Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán.

El morenista dijo que a él no le preocupan los dichos del MASS y que su trabajo en comparación de su homólogo, ha sido “excelente”, y que él no ofende a nadie.

“Bueno, cualquiera puede opinar esto, no me preocupa en lo absoluto, porque a diferencia de un homólogo, el Químico no ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo, y ocupamos el primer lugar en transparencia en el País, entonces no hay razón, yo no ofendo a las personas”, indicó.

Cuestionado sobre si específicamente se refería a Jesús Estrada Ferreiro, el único Alcalde de Sinaloa que está siendo sometido a este proceso, Benítez Torres se limitó a decir “a quién tú quieras”.



- ¿Por homólogo se refiere a Estrada?

- A quién tú quieras, pero no creo que haya condiciones para llevarme a eso, es algo serio, es algo muy serio, yo no he hecho nada, tengo la conciencia tranquila y no tengo cola que me pisen...en tres años han buscado por todos lados y no encuentran, no van a encontrar.