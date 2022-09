‘El Químico’ dice que solo muerto o enfermo saldrá del Gobierno de Mazatlán, no por las luminarias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que solo saldrá del Gobierno de Mazatlán si se muere o enferma, pero no por la compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, adquisición que investiga la Auditoría Superior del Estado.

No hay ninguna razón para que le hagan juicio político por la adquisición de luminarias, reiteró.

“Si no me muero o me enfermo, lo más probable es que sí (seguiré al frente de la Alcaldía)”, expresó.

Manifestó que hasta el momento la Auditoría Superior del Estado no le ha notificado del resultado de la investigación por la adquisición directa de 2 mil 139 luminarias por 400 8 millones de pesos.

“No hay razón, yo tengo mi consciencia tranquila, no hay una sola razón para eso, hay muchas gentes que quisieran que me lo hicieran porque Mazatlán está como nunca, imagínese, vamos a cerrar con una inversión privada de 20 mil millones de pesos”, continuó el Presidente Municipal.

Reiteró que esperará el resultado de las investigaciones de la ASE y si se cometieron errores, se van a corregir.