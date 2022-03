El Químico insiste en que fallaron ‘predicciones alarmistas’ sobre el Carnaval

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres expresó que a 14 días de la realización de la máxima fiesta del puerto, el Carnaval Mazatlán 2022 confirma que las “predicciones alarmistas” fallaron, y lejos de presentarse un aumento en los casos Covid en el puerto, estos van a la baja.

Días antes de celebrarse el Carnval, el Secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que de autorizarse la fiesta, la gente iba a disfrutar, pero días después vendrían hospitalizaciones y hasta decesos.

Dijo que al iniciar los festejos carnestolendos, el 24 de febrero, Mazatlán registraba 319 casos, y hoy la cifra es de 180.

El edil precisó que el promedio del contagio del Ómicron, variante del Covid-19, es de cinco días, por lo que fue superada sin problemas, ya que la mayoría de los mazatlecos ya se encuentran vacunados y se aplicaron protocolos de prevención en todo momento.

“Aquí no hay predicciones, que ya sabemos lo que va a suceder, porque conocemos los tiempos de incubación del virus, porque sabemos cuántos mazatlecos están vacunados, y si la gente cumplía esforzándose en cuidarse, no tenía por qué haber un repunte, entonces, esa información no era realista, tenía un fin, afortunadamente falló”, afirmó.

Benítez Torres aclaró que pese a los buenos resultados, las medidas sanitarias continuarán aplicándose en el puerto.