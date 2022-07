‘El Químico’ insiste en que Mazatlán es seguro, frente a los 547 desaparecidos en sus dos administraciones

A pesar de que en lo que va de sus dos administraciones se han registrado 547 personas desaparecidas y no localizadas, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres insistió en que Mazatlán es seguro.

“Es seguro, es seguro Mazatlán”, agregó en entrevista, tras declaraciones recientes de la Diputada federal del PRI, la mazatleca Paloma Sánchez, de que en el puerto desaparece una persona cada tres días.

“¿Quién me dice que ella está diciendo la verdad, y menos siendo del PRI?”, continuó Benítez Torres.

Dijo que él no tiene esos informes de personas desaparecidas, porque eso no depende de él, sino de la Fiscalía General del Estado, y que durante el tiempo en que el PRI estuvo en el Gobierno, era peor.

“Yo no los tengo, es que a mí no me toca eso, no le corresponde al Ayuntamiento, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros hacemos una Policía preventiva, y las personas que desaparecen no sabe nadie ni dónde desaparecieron, imagínese que nosotros tengamos que saber”, añadió el Alcalde.

“Claro que si es cierto eso, pues es lamentable”.