‘El Químico’ minimiza costo del reconocimiento hecho por Rigoberta Menchú a Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres minimizó el gasto de más de 280 mil pesos que hizo el Ayuntamiento por haber traído a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, para que otorgara Mazatlán un premio como un destino turístico de paz, inclusión y derechos humanos.

“Una donación a una persona con ese prestigio, que no vendría a poner en riesgo su prestigio, antes de venir primero constató que éramos el mejor destino sin violencia con todos los indicadores a la baja”, expresó Benítez Torres.

“Y siempre lo hacemos con todas las organizaciones que vienen, no le veo nada extraordinario”.

Así lo manifestó luego que se dio a conocer la respuesta a una solicitud de transparencia para traer a Rigoberta Menchú por 69 mil 951 pesos.

Después el Ayuntamiento de Mazatlán realizó un segundo pago por 60 mil 637 pesos para el pago de los invitados de la guatemalteca, dado que venía con un hermana e integrantes de la asociación civil que lleva su nombre.

El tercer pago fue un apoyo económico de $150 mil para desarrollar las actividades que representa la fundación de la Premio Nobel.

En total, el reconocimiento al Ayuntamiento de Mazatlán le costó más de 280 mil pesos.

En otro orden de ideas, el Presidente Municipal también manifestó que en estos días anduvo buscando un boleto de avión para unos invitados y costaba alrededor de 30 mil pesos para una persona ida y vuelta, lo que es increíble.

“Yo no entiendo si somos el tercer lugar con más turismo por qué las líneas (aéreas) no comprenden esto y disminuyen (el costo), lo desconozco (si esto también pasa en otros destinos turísticos), pero estamos haciendo nuestra labor, la está haciendo no solo yo, un conjunto de personas solicitando, que pareciera que quieren frenar a Mazatlán, proteger a otros destinos turísticos, es la verdad, así lo digo yo”, continuó Benítez Torres.

Agregó que las gestiones para bajar las tarifas se están haciendo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se está en comunicación constante.

“Pero yo siento que a veces se quiere proteger a algunos destinos, no quieren aceptar porque hay intereses económicos fuertes, no quieren aceptar que a Mazatlán nadie lo va a parar”, reiteró el Alcalde.

También hizo un llamado a los turistas, a mazatlecos, a que en este periodo vacacional ayuden a las autoridades, que respeten los señalamientos, que si es peligroso meterse al mar, como el lunes que las playas estaban cerradas pues que no se metan, que cuiden su vida.

“Estamos preparado para todo, pero ocupamos del apoyo de todos”, reiteró.

Además, dijo que estas fechas son muy buenas para evaluar a todos los funcionarios de su administración, y se va a ver quién no puede y quién si puede, y quien no pueda saldrá de su equipo, pues en ello no se tienta el corazón porque lo que quiere es que vengan a trabajar y lo hagan muy fuerte.