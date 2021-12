‘El Químico’ pide a pulmoneros y aurigueros bajarle al volumen en zonas habitacionales de Mazatlán

A no subir mucho a la música, sobre todo en las zonas turísticas-habitacionales de Mazatlán, llamó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El morenista detalló que han llegado denuncias sobre eso a la Comuna, dijo entender a la ciudadanía, y que se está vigilando continuamente eso para que no suceda.

“Es normal, no podemos amurallar la ciudad, vamos a hacer, y estamos haciendo lo que es posible, de hecho tenemos una persona de tránsito en las dos entradas de la zona habitacional turística de Mazatlán, ese que está ahí en la Playa Norte, es para eso, para detener a todos los que traen alto el sonido”, mencionó.

Benítez Torres manifestó que la Comuna tiene medidores de decibeles, mismos que de momento no han podido utilizar, pero se usarán pronto.

“No, porque se tienen que hacer trámites administrativos largos, engorrosos, en eso están”.

-- ¿Qué tanto tardarían para poderlos utilizar?

“Ya pronto, pronto va a salir”.

Ante ello, el Alcalde le pidió a los que manejan este tipo de transporte, bajarle un poco a la música, sobre todo en puntos donde ya saben que hay zonas habitacionales.

“También no hay que olvidar que es un destino turístico Mazatlán, y si bien es cierto no estoy de acuerdo con los altos sonidos, debe haber conciencia en quienes traen los sonidos altos, de bajarle un poquito, máxime a esas horas de la noche, pero no podemos vigilar toda la ciudad, ni todos los cruceros, es imposible, en ninguna ciudad se hace”, explicó.

“Todos los choferes que traen aurigas y pulmonías, bájenle un poquito al volumen, yo lo he vivido”, agregó.

La semana pasada el Instituto de la Defensoría Pública Federal inició la recolección de firmas para emprender una acción colectiva en Mazatlán contra el ruido excesivo en colonias y fraccionamiento del puerto.