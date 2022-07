El Químico pide que órganos como el CPC ‘vigilen’ a la prensa; CPC refuta petición

Durante el foro para la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en su mensaje, pidió que organismos como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción “vigilen” a los medios de comunicación.

Posterior al evento, Sergio Avendaño, integrante del CPC y quien lo presidirá a partir del 4 de julio, dijo que respetaba la petición del Alcalde, pero que el CPC no vigila ni investiga, menos a los medios de comunicación, por lo que refutó la idea del morenista.

“Mira, el CPC como tal no investiga a nadie, no es nuestra función investigar, menos a los medios de comunicación, mucho menos, yo respeto mucho la opinión del Alcalde... él la hace desde su óptica y desde su vivencia personal en el servicio público y es respetable”, señaló.

El Presidente Municipal aprovechó su discurso en el evento para fustigar a la prensa, y al final de su mensaje, dijo que este tipo de organismos, deberían también ir contra los medios, no solo contra los gobiernos.

“Este tipo de organizaciones ciudadanas deben de actuar no solo para los gobiernos, también para los que acusan, sin pruebas, ¿Cómo se explican que desde el primer día he sido señalado y nunca han podido demostrarme nada, y no solo eso, nunca me van a demostrar, soy un hombre honesto”, señaló.

“Yo creo que deberían crearse organizaciones ciudadanas que vigilen también a los medios de comunicación que no están a la altura del México que queremos, del Sinaloa que queremos, de la ciudad que queremos”, añadió.