‘El Químico’ prevé 25 mil personas en fiesta ‘Bienvenido 2022’ en Olas Altas; la pandemia ‘no es crítica’, dice

“Ya tenemos incluso medido, planeado, un protocolo como debe ser, no sé si haya mesas, pero no necesitan mesas, en el Carnaval no se ponen mesas y la gente va”, añadió.

Benítez Torres manifestó que este año esperan más visitantes que los dos años en los que se realizó anteriormente, afirmó que si se respetan los protocolos, la gente no correrá ningún riesgo.

“Yo les digo que éste es un proyecto que no nació hoy, que ya lo hemos hecho en dos ocasiones, el primer año que lo hicimos nos visitaron aproximadamente 15 mil ó 20 mil personas, sin pandemia” dijo.

“El segundo nos llovió, muy fuerte y únicamente hubo 10 mil personas, después se suspendió por la pandemia, pero hoy, pues la pandemia no se ha ido totalmente, pero no la tenemos en un grado crítico, cuidando los protocolos, quien vaya ahí va a tener la confianza de que si cumple con los protocolos no se pone en riesgo de nada”, destacó.