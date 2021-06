$!‘El Químico’ recibe constancia de mayoría como Alcalde de Mazatlán

“El tiempo que he estado en la Presidencia no ha sido suficiente por varios motivos, principalmente el Covid-19, que no permitió lograr lo planeado, hoy estoy convencido de que es una gran ventaja que sea la primera vez que se dé una reelección”, dijo.

Lamentó que el Cabildo que lo acompaña en su primer periodo de gobierno no esté a la altura, sobre todo los de su partido.

“Es una experiencia que viví, pero sé que hoy tengo gente con experiencia, preparada y que entiende muy bien que apenas haciendo equipo se pueden lograr cambios verdaderos, hoy el camino va a ser diferente, insisto y refrendo mi compromiso con Morena, que es la regeneración de la vida pública, y nuestra función va a ser disminuir la desigualdad social que vivimos y que es fruto de la grave corrupción de los partidos que han gobernado aquí y en Sinaloa”, declaró tras recibir su constancia de Mayoría y Validez.

De su equipo de trabajo, expresó que no todos se pusieron la camiseta del cambio, cuando era importante su ayuda, por lo que quizá algunos podrán seguir, y tiene de aquí al 31 de octubre para probar a otros para que lo acompañen en su segundo periodo.

Benítez Torres señaló que no quiere pasar a la historia como uno de los que no cumplió con el pueblo.

Pero su discurso no fue de conciliación, advirtió a quienes no votaron por él, y que ubicó en una zona de alto poder adquisitivo, que son personas que no han entendido que es el pueblo el que manda.

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal

Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Síndica Procuradora

REGIDORES UNINOMINALES

Reynaldo González Meza

América Cinthia Carrasco Valenzuela

Jesús Osuna Lamarque

Francisca Osuna Velarde

Jesús Rafael Sandoval Gaxiola

Claudia Peña Chico

Roberto Rodríguez Lizárraga

REGIDORES PLURINOMINALES

Martín Pérez Torres, el PAN

María Esther Juárez Nelson, del PRI

Rocío Georgina Quintana Pucheta, del PRI

Paulina Sarahí Heredia Osuna, de MC

Bernardo Eduardo Alcaraz, de Fuerza por México