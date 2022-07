‘El Químico’ refuta respuesta de transparencia sobre sus viajes a Texas

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres refutó la respuesta que dio el área de Transparencia de la Comuna a través de la Secretaría de Presidencia, que señala que el Presidente Municipal nunca fue a gestionar las 500 mil vacunas contra el Covid-19 a Texas, en tres viajes.

El morenista dijo que la respuesta la hizo la Secretaría de Presidencia, no el Ayuntamiento, recalcó que el Ayuntamiento es él y los regidores que lo integran, y que pronto demostrará con pruebas que sí realizó las gestiones para traer estas dosis a Mazatlán, las cuales nunca llegaron.

“No es el Ayuntamiento, hijo, ¿sabes qué significa el Ayuntamiento? eso lo dijo el Secretario de Presidencia, que no fue electo, era un trabajador común y corriente”, reviró.

“Yo tengo infinidad de pruebas, que se las voy a mostrar, de que lo que dije es real, y si no entraron las vacunas fue por una razón, que la Secretaría encargada mexicana de hacerlo, no nos dio el permiso final, pero todos los trámites se hicieron, las vacunas se perdieron, el Alcalde de la ciudad que nos las donó nos llamaron la atención...Yo te lo voy a demostrar ¿si yo te lo demuestro qué vas a ser?

-- Lo publicamos, como siempre (dice el reportero)...

“Conste, ¿qué periódico eres?”.

-- Noroeste...

“Ya sabía”.

Benítez Torres defendió que no ha cometido actos de corrupción, que es honesto, además que prueba de su buen desempeño al frente del Ayuntamiento, lo han invitado a más congresos para demostrar dichos avances que ha tenido el Municipio.

“Nunca me van a encontrar nada, aunque digan y digan, tengo mi conciencia tranquila, soy honesto ¿es que nunca han conocido gente honesta en la vida? soy uno de ellos”, afirmó.

“Yo ahorita debería estar en Polonia representando a todos los municipios del País, porque es la ciudad en el Foro Urbano Mundial que más transformación ha tenido y que no se ha endeudado, eso no lo va a decir Noroeste nunca, tengo la invitación, recibí otra invitación a París, 30 embajadores, 30 presidentes municipales a nivel mundial por los trabajos que hemos realizado”, añadió.

Sobre si Noroeste mentía con su información, el Alcalde subrayó que no eran mentiras, pero que quien respondió no fue el Ayuntamiento, sino el Secretario de Presidencia.

“Yo no digo que mientas, creo que el español no lo conoces bien, dices que el Ayuntamiento dijo, ese no es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento es el Presidente y los regidores”.

-- Se le preguntó al Ayuntamiento de Mazatlán con la pregunta esa...

“Se le preguntó, y el que firmó la carta, la acabo de ver, el que declaró eso, fue un Secretario de Presidencia, lo mismo que es Loar (un Secretario de Presidencia)”.