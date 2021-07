‘El Químico’ reprocha a medios por cobertura de pandemia

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reprochó una vez más a medios de comunicación del puerto por algunas publicaciones, sobre todo las que tienen que ver con la emergencia sanitaria, que de acuerdo con su opinión, han tergiversado sus declaraciones o no dicen lo que realmente sucede.

Durante la inauguración del domo Vive Mazatlán, infraestructura itinerante que mostrará los atractivos turísticos del municipio, “El Químico” dijo que hay medios de comunicación que son herramientas del viejo sistema.

“Ya escuché comentarios de medios malintencionados, que no son otra cosa más que herramienta de esos gobiernos que se fueron y no se resisten a no volver, perdieron su tiempo, destrozaron al País con su corrupción, ya la gente ya les dijo que ‘ya no los queremos’”, expresó.

Citó a un medio impreso, del que dijo que informa de manera errónea a la ciudadanía, como fue lo referente al supuesto cierre del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán, cosa que él aclaró en sus redes sociales y en la página oficial del Ayuntamiento.

De otro diario, dijo que publica cosas que no se apegan a lo que dice o a la realidad. Sin embargo, dicho medio publicó una entrevista donde el Alcalde refiere que si hay muertos en Mazatlán, es responsabilidad de los doctores que los atienden, dado el mal sistema de salud pública que dejaron los gobiernos anteriores.

El otro fue un medio en línea, al que acusó de recibir dinero del Gobierno del Estado continuamente y que se usa solamente para golpear.

Dijo que continuará señalando las notas que a su ver desinforman a la ciudadanía, y que irá de frente contra estos medios que están continuamente en contra de su gobierno.