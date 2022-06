‘El Químico’ viola la ley al no licitar luminarias, asegura el Diputado Leobardo Alcántara

En Mazatlán se violó la ley al no licitar la adquisición de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos en una adjudicación directa por parte del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal, manifestó el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara.

“Está muy claro, la ley te marca que la Ley Hacendaria Municipal, que creo que es de un millón 800 mil pesos para arriba, tienes qué licitar y no está licitado (esta adquisición)”, añadió Alcántara Martínez.

“Está fuera (de la ley), para mí ya se violó la ley, entonces si ya se violó la Ley de la Hacienda Pública Municipal y das una obra directa de 400 y tantos millones de pesos, y la ley te marca que tienes que licitar a partir de un millón 800 (mil pesos), pues estás violando la ley y obviamente pues atente a las consecuencias”.

Reiteró que aquí está muy claro y la Ley de Hacienda Municipal marca qué se debe hacer.

"No estamos como en la película de La Ley de Herodes, que dice ‘aquí le arranco la hojita y ya’, no, no, no, hay ley y está violentada, se violentó la ley y está muy clara la Ley Hacendaria Municipal, dice un millón 800, ¿fueron 400 y tantos millones no?”, reiteró.

El legislador federal dijo que se debe ver qué pasa en las instancias correspondientes.

“No (se debe reponer el proceso por parte de la autoridad municipal) porque ya violaste la ley, hay que ver qué pasa, está muy interesante darle continuidad a ese asunto”, continuó.

Alcántara Martínez expresó que este tema es municipal y estatal, en el que la Auditoría Superior del Estado tendrá que presentar las investigaciones correspondientes sobre este tema de las luminarias para ver qué está bien y qué está mal, si se violó o no la ley y obviamente de ahí se van a sacar los procedimientos correspondientes.

“Yo como Diputado federal pues no tengo injerencia en el estado sobre esos temas de la ASE, son las Diputadas, a lo mejor podría decirte nuestra Diputada Lupita del PT, podríamos decirle, para la siguiente (conferencia de prensa) si quieren la invito y decirle métete de lleno a este tema”, añadió.

“Ahora la ASE tendrá mucho que trabajar, sobre todos los ayuntamientos, no nada más Mazatlán, dónde tienen que estar poniendo los ojos muy fijos sobre el quehacer de los presidentes municipales, porque la Hacienda Pública, y de hecho yo presenté una iniciativa sobre este tema para las compras de los ayuntamientos desde nivel federal, hasta lo estatal, hasta lo municipal, porque es donde siempre hay corrupción, para limitarlas y ver todos esos procesos”.

También expresó que en el caso de Luis Guillermo Benítez Torres ve a un Alcalde que está trabajando fuerte en Mazatlán, hay muchas torres en construcción, que se está invirtiendo en Mazatlán.

“Pero sí vemos cómo que está como en la (película) Ley de Herodes arrancando las hojas de la ley para hacer lo que él quiere, pero hay una ley que se debe respetar, entonces yo invito a mi amigo el Presidente Municipal a que se ponga analizar las leyes, cuál es lo que le corresponde y lo que no le corresponde, y cómo debe hacerlo del 1 al 10, para que no incurra en los delitos como lo están haciendo los demás presidentes “, enfatizó el legislador federal.

Tiene Mazatlán los peores servicios de salud y recaudación del IMSS

A pesar de ser un importante destino turístico, Mazatlán tiene los perores servicios de salud y de recaudación de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y dicha institución debe tener un Hospital Regional de Especialidades en este puerto, subrayó el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez.

“Quiero informarles que me voy a meter muy a fondo y muy de lleno al tema de la salud en Mazatlán y en Sinaloa, porque Mazatlán es un puerto, es un destino que ya va a formar parte de ser de primer nivel y tiene los peores servicios de salud del Seguro Social, los trabajadores ni siquiera son atendidos, mucho menos la gente común y corriente como lo somos todos”, añadió Alcántara Martínez.

“¿Por qué lo digo?, porque una persona que requiere una cirugía de especialidad, no hay en Mazatlán, una persona que requiere una cirugía simple y sencilla están abarrotados todos los hospitales (del IMSS) porque no hay una capacidad y no hay un servicio de calidad como lo merecen los mazatlecos y los sinaloenses”.