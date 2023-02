MAZATLÁN._ Además de la investigación que realizará por la vía penal la Fiscalía General del Estado, el ex Alcalde Luis Guillermo “El “Químico” Benítez Torres y acusados tendrán que responder por la vía administrativa por el resarcimiento del daño en seis denuncias por igual número de contratos de adquisición directa de luminarias que asciende a poco más de 215 millones de pesos, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Dichas denuncias que interpuso el OCM también son en contra de funcionarios y ex funcionarios municipales como el ex Tesorero Municipal, Javier Alarcón Lizárraga; la ahora ex presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán y ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez; del actual coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde y el actual Alcalde Édgar Augusto Gozález Zatarían, precisó Gustavo Rojo Navarro.

”Nosotros vimos irregularidades como por ejemplo que no tenía presupuesto autorizado la partida a la que afectaron, que el procedimiento de adjudicación no fue el adecuado, lo hicieron por adjudicación directa cuando debió haber sido por licitación pública, entre otras cosas, ya ve que modificaron el presupuesto argumentando ingresos excedentes en febrero cuando por lógica no se pueden contratar ingresos excedentes porque todavía no se ha alcanzado la meta de recaudación planteada para ese ejercicio”, añadió Rojo Navarro en entrevista este miércoles.

Agregó que un ingreso excedente se da una vez que se alcanza la meta planteada, entonces en febrero es muy difícil que se alcance todavía como para planear un gasto con ingresos excedentes en esa época.

Hay denuncias ante la ASE por cada uno de los seis contratos: Rojo Navarro

”Tiene que enfrentar las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas que van desde inhabilitaciones hasta el resarcimiento del daño, entra por todos los contratos, hay que recordar que anterior al contrato del 2022 había cinco contratos, cuatro en 2021 y uno en 2020, entonces los seis contratos nosotros los denunciamos, hicimos una denuncia por cada uno de los contratos (ante la ASE)”, continuó el director del OCM.

”Entonces cada contrato tiene su monto y cada contrato si se determina que hay irregularidades pues tiene que responder por el monto de cada uno de los contratos, estamos hablando que ya con los 60 millones del último contrato (que dio en el 2022 el Ayuntamiento de anticipo por el contrato de 400.8 millones de pesos por la compra de 2 mil 139 luminarias) estamos sobre los 215 millones de pesos que efectivamente se pagaron, tendría que responder sobre el monto total de todo lo que se pagó”.

Precisó que todos los seis contratos citados estuvieron en igualdad de circunstancias, es decir, ningún contrato tenía presupuesto autorizado, todos se adjudicaron de manera irregular por adjudicarse directamente y no hacerse licitaciones, la situación fue repetitiva, hubo reincidencia en el actual, era un patrón que llevaron quienes hicieron esos contratos.

Por ello si hay elementos de probable responsabilidad en un contrato debe de haber elementos en los seis en mención, se debe responder en los seis, expresó.

Están involucrados todos los integrantes del Comité de Adquisiciones

”No hay que perder de vista que ahorita nada más está saliendo el nombre del ex Alcalde, el ‘Químico’ Benítez, pero el procedimiento no nada más lo involucraba a él, hay que recordar también que hay una autorización de techo presupuestal emitida por el entonces Tesorero (Municipal, Alarcón Lizárraga)”, recordó Rojo Navarro.

”Hay que recordar la participación de los integrantes del entonces Comité de Adquisiciones, entonces ahí no nada más una persona la que está involucrada, también hay otros ex servidores públicos y servidores públicos en activo que están mencionados, que tuvieron algún grado de participación en el procedimiento”.

Entre los ex funcionarios municipales también denunciados están la ahora ex presidenta del Comité de Adquisiciones y ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, el coordinador de la Comisión de Hacienda del cabildo local.

”La actual Síndico Procuradora casualmente no firmó ninguna de las actas del Comité de Adquisiciones, es por eso que nosotros no la relacionamos dentro de los implicados porque no aparece su firma en ningún documento, nosotros mencionamos a aquellos servidores o ex servidores públicos que nos consta de cierta manera en papel que su firma aparece en alguno de los documentos, es por eso que los mencionamos y ya le tocará a la Auditoría (Superior del Estado) determinar su grado de participación dentro de los hechos”, informó Rojo Navarro.

”Nosotros al ver la firma consideramos que había participado (el actual Alcalde Édgar González Zataráin), ya tocará a él demostrar lo que en su momento ha declarado que le falsificaron la firma y demás, pero ya le toca a él aclarar esa parte, nosotros dentro de la denuncia consideramos a todos quienes de cierta manera aparecía su firma en algún documento y a juicio de nosotros ahí está su firma, él forma parte de la relación de servidores y ex servidores públicos que se mencionan en la denuncia”.

Rojo Navarro dijo que tras la solicitud de la Fiscalía al Congreso del Estado de iniciar juicio de procedencia o desafuero y el posterior cese del ex Alcalde de Mazatlán como Secretario de Turismo del Estado para que quedara sin fuero, al Observatorio Ciudadano de Mazatlán no le queda duda de que por la parte penal este caso sí está avanzando.

”En la parte penal no nos queda la duda con todo esto que se dio ayer (martes), pero en la parte administrativa pues la respuesta que nosotros tenemos mes a mes, porque nosotros cada mes metemos un documento ante la Auditoría (ASE) para solicitar que nos informen del avance (de las denuncias presentadas por el OCM) y la respuesta es la misma, siempre nos dicen que sigue la investigación”, reiteró.

Por ello precisó que se espera el procedimiento administrativo en contra de Benítez Torres y los demás acusados en estas seis denuncias en donde la ASE lo investiga y lo sustancia, pero es la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa quien emitirá la sanción correspondiente.

Dio a conocer que las seis denuncias presentadas por el Observatorio de Mazatlán ante la ASE fueron entre mayo y junio del 2022 y las que presentaron regidores municipales fueron en mayo, también del año pasado.