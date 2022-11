‘El Químico’ y sus funcionarios no se pueden ir ‘lisos’: regidor

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, así como sus funcionarios señalados de malos manejos en su gestión, no pueden irse ‘lisos’ por los malos manejos que hicieron con las arcas municipales, tiene que haber consecuencias, reclamó Martín Pérez Torres, Regidor del Partido Acción Nacional.

El panista criticó que ya varios funcionarios, como lo es Nayla Velarde Narváez, ex Oficial Mayor, quien presidió el Comité de Adquisiciones que aprobó la compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, por la cual está siendo investigada por la Fiscalía, ya estén trabajando en la Secretaría de Turismo, como si se tratara de un premio a pesar de los malos manejos que se presentaron en la Comuna.

“Se deben de fincar responsabilidades, es que no se pueden ir ‘lisos’ y no se pueden ir premiados, y más allá de irse premiados estamos viendo que hasta los funcionarios de primer nivel que estaban aquí, se están yendo a la Secretaría de Turismo, ¿bueno qué chingado estamos jugando?”, enfatizó.

“Yo sigo dándole el voto de confianza a la Fiscalía y a la Fiscalía Anticorrupción, porque sé que están haciendo chamba, sé que lleva un proceso, no conozco el tema del expediente ni mucho menos nos lo van a decir, pero se ha escuchado que están viniendo a Mazatlán, que están haciendo chamba y esa es la chamba de ellos, confío, y tienen mi voto de confianza que van a hacer bien las cosas”, añadió.

Pérez Torres reconoció que no está al tanto del préstamo que pedirá el Ayuntamiento para poder pagar aguinaldos y otras obligaciones con los trabajadores, pero criticó que Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, había dicho que había finanzas sanas, cuando eso no era cierto.

“Aquí lo que es resaltable, son las supuestas buenas finanzas que nos venían diciendo que teníamos, el ex tesorero, Javier Alarcón y el ex Presidente, Luis Guillermo Benítez Torres, tan así, que nos llevaron a una sesión de Cabildo en meses pasados donde nos hicieron modificar el presupuesto de egresos por el tema de unos ingresos adicionales que se iban a tener, y se modificó y reorganizó el presupuesto en 125 millones para la compra de maquinaria, obra pública, pagar edictos, pagar demandas legales que había perdido el Municipio”, precisó.

“Ahora estamos viendo que en realidad no habían esos ingresos adicionales, más bien, andábamos en bancarrota, nos tenían con finanzas ficticias...no estoy hablando cosas que no son ciertas, ni hacerle como que no está bancarrota, pero vamos a pedir prestado, las cosas como son, el Municipio está quebrado, las cosas hay que decirlas como son”, agregó.