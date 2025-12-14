$!El regreso de su tío y un Transformer, es lo que desea Jesús Miguel

Como cualquier otro niño de su edad, el pequeño también disfruta de los juegos y conserva la ilusión propia de la infancia.

La infancia de Jesús no dista de la de muchos otros niños, pues cursando el tercer año de primaria, vive con entusiasmo sus días en la escuela, en donde le gusta aprender, cumplir sus tareas y compartir el recreo junto a sus compañeros, siendo el inglés su materia favorita.

“Este año me gustaría pedirle a los Reyes Magos que por favor me traigan de vuelta a mi tío, pues lo extraño mucho y quisiera que esté aquí con nosotros”, comentó.

A sus 8 años, el pequeño sueña con un regalo que no se envuelve ni se coloca junto a sus zapatos, pero que concentra toda su ilusión en esta tan especial, en la cual la unión familiar siempre ha sido lo más importante.

MAZATLÁN._ Para el pequeño Jesús Miguel, el Día de los Reyes Magos tiene un significado distinto al del resto de los niños, pues cuando la mayoría piensa en juguetes y sorpresas, él guarda un deseo que nace desde lo más profundo de su corazón: el regreso de su tío Iván.

Sin embargo, a su corta edad, Jesús también piensa en el futuro, en el cual se imagina portando un uniforme azul, y una placa que le den el título de esa profesión que le llena de anhelo llegar a ser, un policía.

“Cuando crezca, me gustaría algún día ser policía para cuidar a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que quiero y atrapar a los malos”, dice con una sonrisa dibujada en el rostro.

Su sentir no difiere de lo que desea que los Reyes Magos le traigan, pues sueña con cuidar a las personas buenas, atrapar a los malos y, sobre todo, proteger a su familia, compartiendo en ambos deseos, esa ilusión, de cuidar, estar cerca y no perder a los que ama.

Por eso, cuando se acerca el Día de Reyes, Jesús Miguel sabe que es momento de pensar en qué le pedirá a Melchor, Gaspar y Baltazar, y a su mente viene un Transformer, sobre todo un Optimus Prime, el cual representa la fuerza del bien y la justicia.

“Antes yo tenía un robotito de Transformers, que me acuerdo era de color rojo y me gustaría volver a tener uno como ese”, expresó.

Pero esta petición pasa a segundo plano cuando, de nueva cuenta, con palabras sencillas y sin rodeos, pide que su tío regrese, dejando ver en su voz el afecto y la esperanza de un niño que confía en la magia de esta tradición, pues para él los Reyes Magos no solo traen juguetes, sino también conceden deseos que tienen que ver con el amor y la unión familiar.

De esta forma, para el Día de los Reyes Magos, Jesús Miguel espera algo más que una sorpresa al despertar.

Por su historia, recuerda que la verdadera esencia de esta tradición vive en la esperanza y en los deseos sinceros y mientras los zapatos esperan junto a la puerta, su petición viaja más allá de los juguetes, el anhelo de un reencuentro con su tío, un regalo que para él sería más grande que cualquier otro.



FAMILIAR

El familiar de Jesús Miguel es su tío Iván Alonso Favela Pérez, quien desapareció durante septiembre de 2020 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.