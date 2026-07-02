$!El Relleno Sanitario de Mazatlán que nadie ha sido capaz de construir

A pesar de que el Juez Octavo de Distrito ordenó el cierre total del Basurón Municipal y de que el Gobierno de Mazatlán ya pagó al Servicio de Administración Tributaria una multa de cerca de 50 millones de pesos por los daños ambientales generados durante todo el tiempo de operaciones de dicho depósito, ninguna autoridad ha sido capaz de construir el Relleno Sanitario para este municipio.
Por el contrario, a finales de octubre pasado el Gobernador de Sinaloa, ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, informó públicamente que el Relleno Sanitario de Mazatlán, para el que se habían destinado 100 millones de pesos, fue retirado del Plan Sinaloa por falta de terreno y de un proyecto técnicamente viable para su ejecución.
“(Primero) porque no hay un terreno, el terreno adecuado; segundo: no hay un proyecto adecuado, se iban a tardar todos los permisos y demás. Entonces no nos dan tiempo para hacerlo, por eso es que invertimos en otra cosa”, dijo Rocha Moya sobre este proyecto, que al igual que otras 8 de las 36 obras contempladas en el Plan Sinaloa, fue sacado vía “fast track” por el Congreso del Estado el pasado 30 de octubre del 2025 del Plan en mención.
El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, recordó en ese entonces que derivado de un juicio de amparo por una acción colectiva, un Juez de Distrito ordenó el cierre total del Basurón Municipal de Mazatlán para enero del año pasado y no se ha hecho, por lo que el Ayuntamiento mazatleco ya está en desacato.
“El tema del Basurón ya está en desacato porque la fecha que dio el Juez para el cierre y el compromiso que había para el cierre del basurón fue en enero del 2025 y no se ha cumplido, entonces se está en riesgo de que empiecen a llegar, ya empezaron a llegar las multas pero pueden ir subiendo y puede llegar el momento en que las multas sean cuantiosas, el detalles es que no las paga el servidor público, la paga el erario”, expresó Rojo Navarro.
Dijo tener conocimiento que por dicho desacato llegó ya una multa este 2025 por cerca de 2 mil 800 pesos, pero el monto de las multas subsecuentes puede ser cuantioso.
Como se informó públicamente en su momento, en la administración municipal pasada, derivado de dos juicios de amparo por demandas colectivas, el Juez Octavo de Distrito ordenó la clausura del Basurón Municipal ubicado en el Ejido de Urías, pagar los daños ambientales causados durante todo el tiempo que estuvo operando y pagar a los vecinos afectados los daños a su salud.
Por ello en esa administración municipal anterior el Ayuntamiento de Mazatlán tuvo que pagar una multa de cerca de 50 millones de pesos al SAT, de acuerdo con lo que dispuso el Juez Octavo de Distrito.
Ante el ordenamiento judicial, en la administración municipal que encabezó durante dos años de manera interina Édgar González Zataráin, se comenzó el cierre del Basurón Municipal en Urías, que se dividió en cuatro celdas y tres de ellas ya no se encuentran en operaciones, pero la cuarta es donde se sigue depositando la basura que se recolecta en el municipio, con lo que se dá el desacato a la clausura total ordenada por la instancia judicial, dijo el director del OCM.
Recalcó que lo que se debe hacer es cerrar completamente el Basurón Municipal y abrir un Relleno Sanitario con todas las especificaciones ambientales para este tipo de espacios y evitar la contaminación al área aledaña.
Rojo Navarro también dijo que de acuerdo con declaraciones de una ex directora de Ecología Municipal, la administración municipal anterior sí dejó los permisos, proyectos y todo lo que se necesitaba para aperturar un Relleno Sanitario en terrenos que pertenecen al mismo Basurón que está en Urías, de alrededor de 20 hectáreas, sin embargo no se hizo.
“Aquí hay dos versiones, la versión que tiene la administración actual y la versión que tiene la administración anterior, entonces quedamos en medio los ciudadanos, el riesgo está latente porque ya vamos a cumplir un año de inclumplimiento (del cierre total del Basurón Municipal), eso puede derivar en multas fuertes por los daños ecológicos que se siguen causando, hay que recordar que esto deriva de una acción colectiva”, reiteró Rojo Navarro sobre el Basurón que tiene cerca de 35 años operando en Urías.
“La administración anterior generó cuatro celdas, de las cuales alcanzó a cerrar tres y dejó funcionando la cuarta, que era la que tenía que cerrar en enero para dar pie al nuevo Relleno Sanitario y que no se ha hecho y actualmente los planes, quiero pensar que eran adquirir un nuevo terreno, pero ya sea afuera de la ciudad”.
Desde la administración municipal anterior se buscaron terrenos para lo que sería el Relleno Sanitario de Mazatlán en el área de los poblados de Miravalles y en El Habal, lo que generó la oposición de pobladores de comunidades aledañas ante el riesgo de contaminación ambiental que eso representaba para esas áreas del municipio, incluyendo para los mantos freáticos.
Por ello también se buscó un predio en Palmillas, al sur de Villa Unión, pero no se llegó a un acuerdo con propietarios de terrenos cercanos para la vía de acceso, por lo que no se concretó el proyecto en ese lugar.
El actual Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, dijo a finales del 2025 que el proceso legal que se tiene por el Basurón es más amplio y se está atendiendo conforme a los procedimientos que se tienen.
“No es tan fácil como llegar y decir aquí va estar el Basurón, es una serie de procesos y de estudios que dan viabilidad, entonces por qué no se ha hecho públicamente (dar a conocer el lugar donde estará ubicado), porque la administración pasada lo hizo tan público que luego comenzaban a poner trabas en algunos”, añadió Ríos Pérez.
“Entonces nosotros estamos muy de la mano con Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), con Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), con todos los organismos, con la Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable) y viendo la forma muy estratégica de cómo poder ir viendo las acciones que se tienen, por eso nosotros no podemos estar sacando tanto a las luz pública, pero es algo que se está atendiendo”.
Reiteró que conforme a la ley se atienden todos las solicitudes que han tenido los juzgados, las mismas autoridades federales para evitar caer en multas, sino estar atendiendo todos los informes que se le piden a la Comuna tanto del viejo Basurón Municipal como del posible Relleno Sanitario.
“Es necesario (un Relleno Sanitario), además es una de las obligaciones del Municipio, pero sí estamos atendiendo ese caso, no son los tiempos que nos gustarían, a nosotros nos gustaría ya de la noche a la mañana, pero entendemos que hay una serie de procesos y además todas las condiciones que deben tener la Norma 083 la tenemos que atender y sí es lento, pero nosotros somos los más desesperados, somos los que más quisiéramos resolver este caso, pero lo estamos haciendo conforme a la ley, conforme a los procedimientos establecidos”, añadió el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.
Tras la aprobación por parte del Congreso del Estado para sacar del Plan Sinaloa el Relleno Sanitario de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, ahora con licencia para buscar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura de Sinaloa, manifestó a finales del 2025 que se está buscando que en la administración que encabeza se lleve a cabo esta obra con apoyo de los gobiernos estatal y federal.
“El Relleno Sanitario de Mazatlán es algo que estamos buscando en este Gobierno Municipal que se lleve a cabo, tenemos el apoyo del Gobernador (ahora con licencia) y de nuestra Presidenta para muchos proyectos, este proyecto en particular había una bolsa en la cual el Gobernador tenía varios proyectos y el predio que teníamos previsto y según los estudios que hicimos no fue viable en ese lugar”, añadió Palacios Domínguez.
“Entonces por eso tuvo que descartarse ese proyecto en particular, pero tenemos ahorita mismo trabajando otros predios para poder tener el tan anhelado Relleno Sanitario, entonces estamos buscando que se dé este proyecto, que siga adelante, seguimos trabajando en él y siempre sabemos que contamos con puertas abiertas en el Gobierno estatal y en el Gobierno federal para ese tipo de proyectos que son para tener un Mazatlán más sostenible, para buscar que tengamos un lugar donde se haga el correcto manejo de los derechos de la ciudad y vamos a seguir trabajando para que se lleve a cabo”.
Recordó en ese entonces que hay un tema legal que se está solventando.
“Hay un tema legal que está solventado, hemos estado haciendo las remediaciones ecológicas que se necesitan, hemos estado contestándole al Juez en tiempo y forma para nosotros poder tener la oportunidad de más adelante avanzar con el Relleno Sanitario porque nunca se ha tenido en Mazatlán”, reiteró la Alcaldesa.
“Entonces queremos buscar que este Gobierno sea el Gobierno que impulse este gran proyecto que hace que tengamos una ciudad mucho más moderna y como les decía, sobre todo cuidando el medio ambiente”.
Aprueban 20 millones de pesos para compra de terreno en 2025
A finales del 2025 el Cabildo de Mazatlán aprobó en el Presupuesto de Egresos 2026 un monto de 20 millones de pesos para la compra de un terreno para la construcción del Relleno Sanitario de Mazatlán donde se depositarán las más de 600 toneladas de basura que se recogen diariamente de esta ciudad y que en periodos vacacionales como Semana Santa y Carnaval suben a cerca de mil 200 toneladas.
No lo quieren en El Habal
El pasado lunes 8 de junio del 2026, ante protestas de habitantes de comunidades de esa sindicatura en contra de esa obra, se canceló la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se presentaría al pleno un dictámen de la Comisión de Hacienda sobre el compromiso de compra de un terreno de 225 mil metros cuadrados ubicado en la sindicatura de El Habal, en la zona conocida como La Amapa, por un monto de 33.7 millones de pesos, para el Relleno Sanitario de Mazatlán.
“Seguimos este Cabildo Municipal y este Ayuntamiento en la búsqueda del sitio idóneo para que se pueda realizar (el Relleno Sanitario), entonces vamos a continuar con nuestro trabajo para poder finalmente (tener) un proyecto que venga a dar solución a este tema que ya lleva más de 50 años el Basurón actual que tenemos y una demanda que lleva más de 12 años que le ha costado a las arcas del Municipio alrededor de 52 millones de pesos más todas las remediaciones que se han tenido que hacer”, recalcó Palacios Domínguez tras esa manifestación.
“Estamos buscando una solución inteligente, bien informada y bien socializada, entonces en ese sentido vamos a continuar con esos trabajos”.
El pasado martes 9 de junio la ahora Presidenta Municipal con licencia reiteró que se seguirá buscando el sitio ideal para el Relleno Sanitario de Mazatlán.
“Vamos a seguir buscando el sitio idóneo, ese es el momento en el que estamos ahorita, vamos a seguir buscando algún otro predio y en cuanto al tema de El Habal solamente me comprometí con los vecinos a atenderlos en otras solicitudes que tenían de servicios públicos y otras peticiones”, añadió ante la oposición nuevamente de habitantes de El Habal para que se construya el Relleno Sanitario en esa sindicatura ubicada al norte de Mazatlán.
La tarde del pasado jueves 25 de junio
Palacios Domínguez presentó ante el Cabildo y le fue autorizada por mayoría la licencia para separarse del cargo a partir del día siguiente hasta por 6 meses para registrarse el sábado 27 del mismo mes como aspirante a la coordinación estatal de Morena por la Defensa de la Soberanía y de la Cuarta Transformación y como Presidenta Municipal provisional fue nombrada la hasta ese día Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala.
Mientras tanto en Mazatlán ninguna autoridad ha podido construir en décadas un Relleno Sanitario para el tratamiento de la basura que se recolecta todos los días en este municipio y de esa manera cumplir con todas las normas que establece la Semarnat para evitar contaminación a los mantos freáticos y ambientales a las áreas aledañas y evitar que el Ayuntamiento siga pagando multas por la demanda colectiva que se lleva en el Juzgado Octavo de Distrito.