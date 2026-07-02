$!El Relleno Sanitario de Mazatlán que nadie ha sido capaz de construir

A pesar de que el Juez Octavo de Distrito ordenó el cierre total del Basurón Municipal y de que el Gobierno de Mazatlán ya pagó al Servicio de Administración Tributaria una multa de cerca de 50 millones de pesos por los daños ambientales generados durante todo el tiempo de operaciones de dicho depósito, ninguna autoridad ha sido capaz de construir el Relleno Sanitario para este municipio. Por el contrario, a finales de octubre pasado el Gobernador de Sinaloa, ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, informó públicamente que el Relleno Sanitario de Mazatlán, para el que se habían destinado 100 millones de pesos, fue retirado del Plan Sinaloa por falta de terreno y de un proyecto técnicamente viable para su ejecución. “(Primero) porque no hay un terreno, el terreno adecuado; segundo: no hay un proyecto adecuado, se iban a tardar todos los permisos y demás. Entonces no nos dan tiempo para hacerlo, por eso es que invertimos en otra cosa”, dijo Rocha Moya sobre este proyecto, que al igual que otras 8 de las 36 obras contempladas en el Plan Sinaloa, fue sacado vía “fast track” por el Congreso del Estado el pasado 30 de octubre del 2025 del Plan en mención.

Desde el pasado lunes 29 de junio, elementos de Bomberos mantienen labores en el Basurón Municipal para sofocar el nuevo incendio. El humo ya afecta a la población.

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, recordó en ese entonces que derivado de un juicio de amparo por una acción colectiva, un Juez de Distrito ordenó el cierre total del Basurón Municipal de Mazatlán para enero del año pasado y no se ha hecho, por lo que el Ayuntamiento mazatleco ya está en desacato. “El tema del Basurón ya está en desacato porque la fecha que dio el Juez para el cierre y el compromiso que había para el cierre del basurón fue en enero del 2025 y no se ha cumplido, entonces se está en riesgo de que empiecen a llegar, ya empezaron a llegar las multas pero pueden ir subiendo y puede llegar el momento en que las multas sean cuantiosas, el detalles es que no las paga el servidor público, la paga el erario”, expresó Rojo Navarro.

El Basurón de Mazatlán ya debe estar cerrado, de acuerdo a la orden de Juez Octavo de Distrito.

Dijo tener conocimiento que por dicho desacato llegó ya una multa este 2025 por cerca de 2 mil 800 pesos, pero el monto de las multas subsecuentes puede ser cuantioso. Como se informó públicamente en su momento, en la administración municipal pasada, derivado de dos juicios de amparo por demandas colectivas, el Juez Octavo de Distrito ordenó la clausura del Basurón Municipal ubicado en el Ejido de Urías, pagar los daños ambientales causados durante todo el tiempo que estuvo operando y pagar a los vecinos afectados los daños a su salud. Por ello en esa administración municipal anterior el Ayuntamiento de Mazatlán tuvo que pagar una multa de cerca de 50 millones de pesos al SAT, de acuerdo con lo que dispuso el Juez Octavo de Distrito.

Ante el ordenamiento judicial, en la administración municipal que encabezó durante dos años de manera interina Édgar González Zataráin, se comenzó el cierre del Basurón Municipal en Urías, que se dividió en cuatro celdas y tres de ellas ya no se encuentran en operaciones, pero la cuarta es donde se sigue depositando la basura que se recolecta en el municipio, con lo que se dá el desacato a la clausura total ordenada por la instancia judicial, dijo el director del OCM. Recalcó que lo que se debe hacer es cerrar completamente el Basurón Municipal y abrir un Relleno Sanitario con todas las especificaciones ambientales para este tipo de espacios y evitar la contaminación al área aledaña. Rojo Navarro también dijo que de acuerdo con declaraciones de una ex directora de Ecología Municipal, la administración municipal anterior sí dejó los permisos, proyectos y todo lo que se necesitaba para aperturar un Relleno Sanitario en terrenos que pertenecen al mismo Basurón que está en Urías, de alrededor de 20 hectáreas, sin embargo no se hizo. “Aquí hay dos versiones, la versión que tiene la administración actual y la versión que tiene la administración anterior, entonces quedamos en medio los ciudadanos, el riesgo está latente porque ya vamos a cumplir un año de inclumplimiento (del cierre total del Basurón Municipal), eso puede derivar en multas fuertes por los daños ecológicos que se siguen causando, hay que recordar que esto deriva de una acción colectiva”, reiteró Rojo Navarro sobre el Basurón que tiene cerca de 35 años operando en Urías. “La administración anterior generó cuatro celdas, de las cuales alcanzó a cerrar tres y dejó funcionando la cuarta, que era la que tenía que cerrar en enero para dar pie al nuevo Relleno Sanitario y que no se ha hecho y actualmente los planes, quiero pensar que eran adquirir un nuevo terreno, pero ya sea afuera de la ciudad”.

Desde la administración municipal anterior se buscaron terrenos para lo que sería el Relleno Sanitario de Mazatlán en el área de los poblados de Miravalles y en El Habal, lo que generó la oposición de pobladores de comunidades aledañas ante el riesgo de contaminación ambiental que eso representaba para esas áreas del municipio, incluyendo para los mantos freáticos. Por ello también se buscó un predio en Palmillas, al sur de Villa Unión, pero no se llegó a un acuerdo con propietarios de terrenos cercanos para la vía de acceso, por lo que no se concretó el proyecto en ese lugar. El actual Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, dijo a finales del 2025 que el proceso legal que se tiene por el Basurón es más amplio y se está atendiendo conforme a los procedimientos que se tienen. “No es tan fácil como llegar y decir aquí va estar el Basurón, es una serie de procesos y de estudios que dan viabilidad, entonces por qué no se ha hecho públicamente (dar a conocer el lugar donde estará ubicado), porque la administración pasada lo hizo tan público que luego comenzaban a poner trabas en algunos”, añadió Ríos Pérez. “Entonces nosotros estamos muy de la mano con Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), con Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), con todos los organismos, con la Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable) y viendo la forma muy estratégica de cómo poder ir viendo las acciones que se tienen, por eso nosotros no podemos estar sacando tanto a las luz pública, pero es algo que se está atendiendo”.