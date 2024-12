$!El sector privado no trabaja bien con la inseguridad en Sinaloa: Javier Lizárraga

Durante los últimos tres meses se ha probado que el sector privado no trabaja bien con la inseguridad en Sinaloa, sin seguridad no hay nada, manifestó el presidente del Grupo Marino y ex Secretario de Economía en la entidad, Javier Lizárraga Mercado.

”Sin seguridad no hay nada, la inseguridad ha probado y en los últimos tres meses en el caso de Sinaloa, que el sector privado no trabajamos bien pues, yo creo que la gente necesitamos paz antes que otra cosa, eso es en cuanto a inseguridad”, añadió Lizárraga Mercado en entrevista momentos antes de exponer la historia de Café El Marino y Grupo Marino ante integrantes de la asociación Amigos de México, este martes en Mazatlán.

”Hago votos porque la venida de (Omar) García Harfuch funcione, acabo de ir a Ciudad Obregón y me dio mucho gusto ver la carretera ya muy vigilada y es la realidad, también hay que darle mérito a eso, está muy vigilada la carretera, fuimos y venimos a Ciudad Obregón sin mayor problema en carretera, muy bien la vigilancia, nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos, las últimas dos veces que había ido a Culiacán fue en un carro rentado, chico y en camión”.

A tres meses del incremento de la violencia en la entidad que inició a partir del pasado 9 de septiembre por la confrontación de dos facciones del Cártel de Sinaloa, añadió que lo que le ha pegado o afectado al sector en el que labora en la empresa de Café El Marino es en los servicios de restaurantes, cafeterías, hoteles es donde han batallado, pero fuera de ello afortunadamente no les ha ido tan mal.

”Siento que Mazatlán ocupa, tenemos que seguir hablando muy bien del camello, nosotros mismos podemos hacerle demasiado daño a Mazatlán si decimos lo contrario, yo creo que hay que ser correctos, hay que ver nada más los incidentes que han habido y creo yo que Mazatlán está mejor que Culiacán sí o sí, hay que ser realistas, por lo menos yo he salido a cenar en las noches en Mazatlán y no ha habido mayor problema”, reiteró.

”El panorama no es sencillo hasta que no restablezcamos la paz, sin duda Culiacán sobre todo es la ciudad que más ha sufrido, está pesado, Mazatlán hay que cuidar los casi millones que ya nos están visitando al año, tenemos pues que afortunadamente tener confianza en nuestras autoridades y me dio mucho gusto que las carreteras estuvieran también vigiladas”.

Reiteró que ve que sí le están tomando importancia las autoridades al tema de la seguridad en Sinaloa.

”Sí, sin duda, no hay duda, yo la verdad viajé muy tranquilo a Ciudad Obregón, viajé en carretera y la verdad sentí un alivio absoluto en la carretera, me sentí como antes, viajar en una carretera correctamente y seguro”, añadió.