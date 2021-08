$!El sendero del Faro de Mazatlán será un recorrido de aprendizaje de flora y fauna

Entre estas acciones están visitas guiadas a turistas, niños desde preescolar hasta estudiantes universitarios e investigadores, para que los sinaloenses y los foráneos conozcan la riqueza natural con la que cuenta el Faro y toda la entidad.

Un sitio con 90 diferentes tipos de vegetación y 16 especies de aves

El cerro del Crestón es una área natural que cuenta con 90 diferentes tipos de vegetación y 16 especies de aves, informó un equipo de especialistas en biología que visitó esta semana el lugar para realizar estudios científicos sobre la flora y fauna que ahí habita.

José Adrián Beltrán Magallanes, especialista en Biología Vegetal, dijo que este escenario natural es perfecto para ser un espacio de estudio científico que pueda obtener una retroalimentación académica, las cuales pueden servir para realizar visitas guiadas hacia un turismo sustentable y didáctico, en el que todo tipo de público pueda ganar.

“Esta área puede ser usada como una área de investigación, como para nosotros que representa un laboratorio viviente por las dinámicas que se dan entre las especies [...] y puede ser utilizado para la educación formal desde niños en preescolar, primaria, secundaria, media superior bachillerato, hasta licenciatura e investigadores”, dijo.

“Entonces es interesante, por ejemplo, la historia de la geología de cuándo se formaron estas áreas cerriles, cómo también la historia que tienen algunos elementos florísticos, que aquí hay elementos que tienen su presencia en el País por miles y millones de años, llegaron, se establecieron y distribuyeron, algunos muy propios de América y otros que a través del tiempo geológico y deriva continental, quedaron dispersadas las especies que también se modificaron, porque una especie da origen a otra”, ejemplificó el investigador y académico.

Aunado a ello, dijo que se genera la conciencia ambiental entre la población, la cual organismos internacionales ambientalistas hacen como recomendación a todas la ciudades y sus habitantes, para que preserven la naturaleza y su cuidado, para evitar la contaminación y el calentamiento global.

“Tener escenarios como éstos, y preservarlos, es el compromiso que debemos tener todos, porque también el calentamiento global que tenemos no lo vamos a parar, entonces tenemos que cambiar ya nuestras actitudes, nuestra mentalidad, y bajo un sustento técnico y científico buscar las mejores opciones de uso y manejo para las futuras generaciones”, comentó.

El biólogo vegetal Ángel Eduardo Ruiz Ramírez, también miembro investigador del grupo, dijo que la montaña no solo ha pasado a ser un atractivo paisajista o de ejercicio físico para quienes suben a ella, sino también un espacio en el cual los turistas buscan aprender sobre la naturaleza que tiene.

“Pudimos observar las diferentes especies de aves que hay, a pesar de ser un lugar pequeño, como una chachalaca enorme que salió volando y nos sorprendió, entonces existe un grupo de personas que son observadores de aves y ellos se mueven de un País a otro solo para aprender de aves, lo cual deja una derrama económica que sería un buen punto para impulsar el turismo de naturaleza”.

Es importante que los visitantes del Faro no tiren basura, no suban por senderos que no están delimitados -porque ello depreda su vegetación-, así como el llevar al lugar especies de flora o fauna que no sean nativas del cerro.

“Le podemos dar usos variados, que van desde la educación, la divulgación científica, el turismo sustentable y también dar a conocer que esto (la naturaleza) es importante, único y mágico”, recomendó Beltrán Magallanes.

Briseño Dueñas, también dijo que el Patronato de El Faro está trabajando para que el Cerro del Crestón pueda convertirse en este lugar de academia y divulgación científica.