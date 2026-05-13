$!El tema de la ética y la responsabilidad en el ejercicio periodístico exige rigor: Magistrado Alfredo López Cruz

“Esta parte es muy importante, conocer los marcos (legales) es muy importante, saber que el tema de la ética y la responsabilidad en el ejercicio periodístico exige rigor, cuál es el rigor, ojo: veracidad, diligencia investigativa y un compromiso inquebrantable con el interés público”.

“El tema de la divulgación tiene una responsabilidad, que puede haber demandas, que puede haber condenas extraordinarias créanme que sí y sí las va haber, sí las va haber por qué, porque se nos hace muy fácil publicar, se nos hace muy fácil divulgar”, expresó el Magistrado López Cruz al participar como ponente en la charla-capacitación “Ética y Responsabilidad en el Ejercicio Periodístico” realizada este miércoles por la Fiscalía General del Estado en este puerto.

La ética y la responsabilidad en el ejercicio periodístico exige rigor a través de la veracidad, diligencia investigativa y un compromiso inquebrantable con el interés público, enfatizó el Magistrado Alfredo López Cruz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Mazatlán.

Ante personal de medios de comunicación del sur del estado que acudieron al auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto, reiteró que en todas las profesiones las personas están expuestas a las demandas y eso ocurre en todo el mundo, no es nuevo, pero las demandas que se presenten contra periodistas van a depender del nivel de periodismo que estén realizando, qué tipo de periodismo están realizando y ahorita hasta en las secciones de sociales, que podrían ser una de las secciones más nobles del periodismo, pueden generar una situación que a alguien no le guste.

En la charla-capacitación en la que también participaron como ponentes el juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán Juan Manuel Zazueta Zazueta y el Vicefiscal en la Zona Norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castello, el Magistrado López Cruz recalcó que el ejercicio periodístico conlleva riesgos y se debe recordar que cada reportaje y cada investigación contribuye a una sociedad más informada y responsable.

“Que las demandas estratégicas, las situaciones externas no deben llevarnos a la autocensura definitivamente, pero ojo, no pierdan de vista y aquí hablaron de qué forma lo hago, de delitos, de responsabilidad civil, de jurisprudencias, etcétera, etcétera, entonces qué hay que hacer: que prevalezca sí una prensa libre, pero también ética y responsable como un pilar fundamental de una democracia sana, transparente y justa”, recalcó, entre otros puntos.

“Eso es lo que se pretende, es el sueño de todos nosotros, pero que sea real, cómo lo vamos a hacer, fácil, pero si alguien todavía no tiene la más mínima idea de lo ético, de lo moral, de lo responsable (puede informarse fácilmente desde el celular), si ustedes le pican aquí van a saber qué es lo ético, qué es lo moral, qué es la responsabilidad, así rápido”.

También manifestó que de acuerdo con el reporte del Instituto Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa se han duplicado las agresiones contra integrantes de estos gremios en algunos periodos recientes 2024-2026 y en un contexto de alta violencia en Sinaloa no se ha logrado revertir esa tendencia.

Dio a conocer que la Ley en la materia en Sinaloa no contempla herramientas contra pleitos estratégicos contra la participación pública como son las demandas civiles abusivas y estas contemplan tramitándose bajo el régimen del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado sin desechamiento rápido ni sanciones ejemplares al demandante.

“Persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional, especialmente a nivel municipal, limitaciones presupuestales y operativas y altos niveles de impunidad en las investigaciones, en marzo del 2’026, por ejemplo, la toma de instalaciones de la Comisión Estatal de los derechos Humanos afectó temporalmente los servicios de protección”, dijo el Magistrado.

“Importante pues que esta Ley (relacionada con la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas) que nace en el 2022 tiene un marco, es un paso importante al crearse esta institución especializada, al institucionalizarse y crear herramientas que pueden servir, ¿falta hacer mucho?, sí efectivamente necesita una implementación más robusta, necesita dársele mayor presupuesto, mejor coordinación y sobre todo que existen mecanismos específicos contra los pleitos estratégicos contra la participación pública”.