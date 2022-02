El tema de la seguridad en Sinaloa está desfasado, no sólo los penales: Federación de Abogados

El tema de la cadena de seguridad en Sinaloa está desfasado, no solamente el de las prisiones y es un error de que estar estén a cargo de la misma Secretaría encargada de la prevención del delito, dijo el presidente de la Federación de Abogados del Sinaloa, José Luis Polo Palafox.

“El tema de la cadena de seguridad en general está completamente desfasado, usted habla de la última parte de la cadena de la justicia penal integrada que son la política penitenciaria, pero la prevención está fulminada, la procuración de justicia no existe, incluso con la llegada de la nueva Fiscal las cosas siguen igual o peor”, añadió Polo Palafox.

“Yo quisiera decir que las cosas están bien, pero no lo están, la señora no ha salido a las regiones, no opera, no dice, no hay cambios en las zonas, siguen operando los mismos vicios, parece que el mensaje de arriba hacia abajo es que no judicialicen nada y la pregunta que yo hago es ¿y las víctimas y su legítimo derecho de que se les haga una buena procuración y finalmente logren justicia?”.

Agregó que se les niega dicha justicia a las víctimas por la inacción de estos funcionarios públicos y el Poder Judicial está paralizado, en algunos casos controlados por alguna otra persona.

“El tema penitenciario pues es la parte más terrible de esta cadena que está desarticulada total y absolutamente y la mejor muestra es lo que está pasando, hay cambios en Culiacán, ahorita Mazatlán está acéfalo, yo creo que en ese sentido hay que reconocer y también invitar al Gobernador a que refuerce la política pública de la cadena de la justicia penal integrada”, reiteró el dirigente de la FAS.

“Pero en el tema penitenciario pues es lamentable lo que ahí vemos, ahí no hay readaptación, hay perfeccionamiento en las conductas criminales que prácticamente ahí son laboratorios de perfeccionamiento de unidades criminales y luego salen con más relaciones, con más instrumentos, con más recursos y a seguir lacerando al ciudadano sinaloense”.

Manifestó que es un error que los penales estén a cargo de la misma Secretaría de Seguridad Pública que también tiene a su cargo la prevención del delito.

También dijo que si lo se logra prevenir una conducta delictiva ya después viene la procuración y la administración de justicia, que es la parte más complicada.

“Fíjense quién controla el tema de los penales, precisamente la misma instancia que controla la prevención, eso es un error, los penales no tendrían por qué controlarlos la Secretaría de Seguridad Pública, no pueden con el tema de la prevención y todavía les cargamos el tema de la readaptación, ese es un error garrafal”, recalcó.”

Ahí tendría que haber un área de Gobierno, por supuesto, seguramente de la Secretaría General de Gobierno que se encargara de controlar, vigilar y adaptar a un proceso penitenciario, moderno, racional los penales en Sinaloa, la política penitenciaria”.