$!El tema del relleno sanitario en Mazatlán se ha politizado: regidora

Pese al rechazo de pobladores de El Habal a tener el relleno sanitario, Milay Quintero, dijo se ha politizado el tema.

La Regidora aclaró que no firmó el dictamen que aprobarían en el Cabildo para comprar terreno en El Habal, como lo señalaron los inconformes ese día en el Cabildo y por problemas de salud no pudo estar presente.

“Sí me gustaría precisar que, esto no era una compra, esto era una promesa para empezar con el análisis de los requisitos que conlleva la adquisición de un terreno para este tipo de proyectos que se quieren llevar a cabo. Milay Quintero dice sí al relleno sanitario. Sí a resolver el problema de la basura, pero nunca por encima del patrimonio o la afectación de las familias”, recalcó.

La regidora del Movimiento Ciudadano descartó que jamás levantará la mano en algo que ponga en riesgo el patrimonio de los mazatlecos.

“Al contrario, siempre estará vigilante de todas las familias y que todo lo que se conlleve a la compra, adquisición, un manejo de alguna situación que ponga en riesgo el patrimonio de las familias mazatlecas, siempre pedirá cuentas claras, transparencia y, sobre todo, que se cumplan con todos los requisitos”, indicó en su defensa.

Y afirmó que es falso que el voto de los regidores esté comprometido, sino al contrario, y aplaudió que las familias estén defendiéndose por un proyecto que consideran podrían salir afectados por decisiones del municipio, sobre todo porque no se socializaron.

“Aplaudo que las familias, que los ciudadanos, que nuestros amigos de las comunidades que estaban alrededor de donde oscila este tema del terreno, se hayan pronunciado, que se preocupen, que se involucren, y sobre todo, decirles que van a ser escuchadas, que siempre estaremos atendiendo sus necesidades, porque para eso estamos, porque nosotros como regidores, desde el primer momento que asumimos la responsabilidad, lo hicimos con esa convicción de escucharlos, de estar para ellos, estar siempre protegiendo los intereses”, agregó.