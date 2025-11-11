El totalitarismo no se puede ver bien: Párroco sobre posible regulación de contenidos religiosos en redes sociales

MAZATLÁN._ Como una situación que pueda caer en el totalitarismo por parte de las autoridades, calificó el Padre Rafael Martínez, párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol, a la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para que se establezcan lineamientos que regulen contenidos religiosos en redes sociales.

El Padre Rafael comparó esta situación con la que a veces viven los periodistas en medio de sus labores, cuando funcionarios y autoridades violentan sus derechos de libertad y expresión; por lo que opina que no se debe imponer ni controlar ideologías a tal extremo.

“En lo particular, haciendo la referencia de cómo ustedes como periodistas también han sido, vamos a decir, agredidos con cierta violencia, ejerciendo el poder en extremo. Entonces, eso hace la referencia a un totalitarismo, que no se puede ver bien, de los derechos fundamentales del ser humano, pues está el derecho a la vida, libertad de expresión, libertad religiosa, etcétera”, declaró Martínez Gallardo.

“Entonces, creo que sí hay rasgos de parte de las autoridades de controlar, de violentar, de imponerse, y llegar al totalitarismo si se llegan a prohibir estos mensajes”.

Cabe recordar que esta propuesta de los simpatizantes de Morena busca hacerse a través de la Secretaría de Gobernación; así lo confirmó Héctor Mario Pérez Villareal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Ante esta situación, el sacerdote de la Iglesia de la colonia Francisco Villa, comentó que aunque no les tienen permitido indagar en temas políticos, la política es la expresión más sublime de la caridad según el evangelio de Jesús; es por eso que quienes están en el poder no deben imponer sus pensamientos.

“Incluso yo mismo en la iglesia, por ejemplo, alguna vez que he dado alguna orientación al término de la celebración, me dicen, padre, no se mete en política, entendiendo que la misma iglesia nos prohibe a nosotros hacer política partidista, pero no se prohíbe dar una información de alguna situación”.

“La política en la expresión más sublime, pues es la caridad, es el bien común, eso es la política. Entonces, cuando, por ejemplo, se usa el momento del evangelio para decir, Cristo nos enseña esto, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Imagínense ustedes si a Cristo lo hubieran sancionado aplicado por la ley. Lo único que se busca es la formación del ser humano, la información y la conformación”.